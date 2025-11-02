وزیر امور خارجه گفت: این وزارتخانه همیشه همراه سازمان حج و زیارت در ماموریت‌های برون مرزی بوده و خود را خادم زائران می‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عراقچی امروز -یکشنبه ۱۱ آبان- در دیدار با علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت گفت: وزارت امور خارجه همیشه به عنوان یکی از دستگاه‌های همکار و همراه سازمان حج و زیارت در مأموریت‌های برون مرزی می‌باشد و به نوعی خود را خادم زائران می‌داند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن تبریک انتصاب رشیدیان به عنوان رئیس سازمان حج وزیارت، سطح مناسبات کشورمان با عربستان سعودی را مثبت توصیف کرد و ضمن تشکر از همراهی دست اندرکاران حج کشور میزبان، برای رئیس سازمان حج وزیارت در سفر جاری آرزوی توفیق کرد.

رشیدیان در این دیدار که در آستانه مذاکرات حج تمتع صورت گرفت، درباره مسائل مربوط به حوزه حج و زیارت و سفر آتی هیات سازمان حج به عربستان سعودی برای مذاکرات حج تمتع ۱۴۰۵ گفت‌و‌گو کرد.

رئیس سازمان حج وزیارت از حمایت‌ها و همراهی تمامی دست اندرکاران وزارت امور خارجه در خدمت رسانی هر چه شایسته‌تر به زائران تشکر کرد.

منبع: سازمان حج و زیارت

