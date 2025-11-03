باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با انتشار اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) از ساعت ۹ صبح فردا (سه شنبه ۱۳ آبان ماه) در سراسر استان گیلان خبر داد.

مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت در این اطلاعیه به این شرح اعلام شده است: «سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)» و «ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب (شهرداری)».

سخنران این مراسم هم حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.