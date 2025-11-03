باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال؛ کاروان استقلال امروز حوالی ساعت ۱۷ با پروازی اختصاصی تهران را به مقصد اردن ترک خواهند کرد.

روزبه چشمی و موسی جنپو به دلیل مصدومیت در دیدار‌های اخیر به بازی مقابل الوحدات اردن هم نخواهند رسید. حبیب فرعباسی به دلیل آسیب دیدگی در بازی قبلی مقابل آلومینیوم و علیرضا کوشکی هم به خاطر محرومیت در این سفر آبی‌پوشان را همراهی نخواهند کرد.

گفته می‌شود وریا غفوری با وجود اینکه هنوز مجوز حضور در کادر فنی استقلال را دریافت نکرده است، اما در این سفر استقلال را همراهی خواهد کرد.

بازی الوحدات اردن – استقلال روز چهارشنبه ۱۴ آبان در ورزشگاه کینگ عبدالله امان از ساعت ۲۱:۱۵ برگزار خواهد شد.