بازار بزرگ رشت یکی از بازارهای سنتی گیلان است با تنوع محصولات محلی، در تمامی فصول سال این بازار پر از شور و زندگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ بازار بزرگ رشت، یکی از بازار های سنتی استان گیلان شمرده می شود، این بازار علاوه بر فصل تابستان و ایام نوروز د ر فصل پاییز هم شاهد حضور مسافران از اقصی نقاط کشور و جهان است.‌

این بازار در همه فصول پر از شور و زندگی است، اکثر مسافران برای تهیه سوغات استان از جمله ماهی ، زیتون و نان سنتی و ... به این بازار مراجعه می کنند.‌

در جای جای این بازارانواع محصولات کشاورزی استان به چشم می خورد . جنب و جوش مردم و گردشگران برای خریدانواع ماهی ، صنایع دستی ، محصولات تولیدی محلی گیلان و کلوچه های گیلان که از اهم سوغات این استان شمرده می شود دیدنی است بطوریکه موجب شده گردشگران، این بازار را مقصد سفر خود قرار دهند.

امروز با حضور در این بازار شاهد حضور برخی از مسافران از استان های دیگر کشور بودیم.‌

با وجود نم نم باران پاییزی در هر طرف این بازار فعالیت جریان داشت، یکی مشغول خرید و دیگری مشغول به تصویر کشیدن شور و نشاط این بازار در قاب دوربین بود.‌