باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان گفت: به مناسبت راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در جهت اجرای هرچه باشکوهتر مراسم راهپیمایی، محدودیت‌های ترافیکی تردد و پارک در حاشیه خیابان از ساعت ۲۲ امشب در محدوده خیابان‌ها و مسیر‌های برگزاری راهپیمایی اعمال خواهد شد.

این مسیر‌ها عبارتند از:

مسیر شماره ۱: میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت.

مسیر شماره ۲: دانشکده علوم پایه، بلوار نامجو، تقاطع بیمارستان توتونکاران، تقاطع منبع آب (پارک محتشم)، تقاطع قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهدای ذهاب رشت.

او تأکید کرد: همشهریان از پارک خودرو در مسیر‌های یاد شده قبل از آغاز محدودیت‌های ترافیکی خودداری کنند چرا که در صورت مشاهده، خودرو‌های پارک شده با خودروبر به پارکینگ منتقل خواهند شد.

رئیس پلیس راهور گیلان همچنین از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس، از خیابان‌های همجوار به عنوان مسیر‌های جایگزین تردد کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان