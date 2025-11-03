باشگاه خبرنگاران جوان - سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در سلسله نشست‌های سیاسی با کارگزاران جمهوری اسلامی که بعدازظهر امروز در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان مرگ معادله تسلیم (پارادایم سازش چگونه یک دهه فرصت‌سوزی کشور را رقم زد؟) برگزار شد، گفت: سال تحصیلی جدید یک ویژگی‌هایی دارد. امسال شاهد رویداد‌هایی رودید که بسیار قابل تامل است که یکی از ان‌ها جنگ ۱۲ روزه بود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: این جنگ علیه مردم، انقلاب و نظام ما و جنگ غرب با جنبه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن بود. رئیس‌جمهور آمریکا گفت سلاح‌ها را ما دادیم و با اسرائیل در حمله نظامی شریک شدند و این اولین بار بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی کنار هم می‌جنگیدند. اروپایی‌ها هم می‌گفتند در پدافند کمک کردند که این بعد سخت افزاری رود.

جلیلی اظهار کرد: در بعد نرم‌افزاری در جنگی که مبنای حقوقی نداشت غربی‌ها یا سکوت کردند یا همراهی کردند. مثلا در گذشته قطعنامه می‌دادند، اما این بار قطعنامه ندادند و با عبارات سخیف مثل اظهارات صدراعظم آلمان همراهی می‌کردند.

وی تصریح کرد: الان در شرایطی هستیم که مهم است که مختصات آن را بدانیم. یک جنگ نرم‌افزاری در جنبه‌های حقوقی و سیاسی و چه در جنبه نظری و رسانه‌ای بود. اگر امروز ترامپ ادعا‌هایی می‌کند و از موضع قلدری حرف می‌زند، قرن‌ها برای این حرف‌ها تئوری سازی کردند. مثلا جان لاک می‌شود پدر اندیشه آزادی و تا آخر عمر یکی از بزرگترین شرکت‌های برده‌داری در کارولینای شمالی بود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: نتانیاهو وقتی که طوفان الاقصی شروع شد و اسراییل حمله کرد گفت حماس در وضع طبیعی است و نه مدنی و حقی ندارد. هابرماس که سال ۸۱ به ایران آمد یک بیانیه داد و گفت آنچه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد نسل‌کشی نیست و همه باید از آن حمایت کنند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: آنها بیان می‌کنند رژیم صهیونیستی نمونه درخشان دموکراسی است. اگر امروز یک جبهه به جنگ ملت شما آمده است و ترامپ می‌گوید ما آخرین تجهیزاتمان را به‌کار بردیم که این یک بعد نظری دارد.

جلیلی بیان کرد: دو سال است که غزه مورد حمله قرار می‌گیرد وحتی داماد ترامپ می‌گوید انگار اینجا بمب اتم زدند، اما همین مناسبات فعلی نمی‌گذارد یک قطعنامه صادر شود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: نگاه من بر اهمیت علوم انسانی است و اگر بخواهید از آرمان و منافع خود دفاع کنید. این دشمنی که از همه سخت‌افزار استفاده می‌کند متکی برچه نرم‌افزاری است و بابد آن را مطالعه کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا ترامپ جریان فکری است و یا استثناست، تصریح کرد: سه سند راهبرد امنیت ملی آمریکاست که اوباما، بایدن و ترامپ منتشر کردند که با هم اختلافاتی دارند، اما اوباما می‌گوید ما تا صد سال آینده باید رهبری جهان را داشته باشیم و باید فاصله ما ما با بقیه حفظ شود و ترامپ نیز همین مسائل را می‌گوید و بعد شما می‌بینید موشک و جنگنده بلند می‌کنند و هدفشان رئیس دانشگاه است آن هم کنار زن و بچه او و ده‌ها تفر را به شهادت می‌رسانند، چون می‌گویند تو استادی هستی که خارج از نرم‌افزار هستی.

جلیلی گفت: سند برجام می‌گوید شما باید دامنه و سطح تحقیق را با ما به اشتراک بگذارید و حالا که نمی‌گذارید با جنگنده و موشک حمله می‌کنند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: سه سال پیش در همین دانشگاه برای یک خانمی که فوت کرده بود بایدن و مکرون اشک تمساح می‌ریختند، اما امسال ۱۴ استاد دانشگاه را به جرم اینکه چرا فلان مطلب را می‌دانی کشتند. رئیس دانشگاه بهشتی را برای این زدند که مقالات خود را با آنها به اشتراک نمی‌گذاشت. بحث فیزیک که دیگر بحث ایدیولوژیک نیست، اما آنها می‌گویند تو پا روی نرم‌افزار من گذاشتی.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ما یک ۱۳ آبان و یک ۱۶ آذر داریم و دانشگاه در هر دوره‌ای یک نقطه عطف دارد. چه کسانی علیه مردم نا توطئه می‌کنند و قرارگاه تشکیل می‌دهند و تهدید می‌کنند.

نبابد بین مردم و مسئولان فاصله بیفتد

جلیلی تاکید کرد: باید دید مردم چه می‌خواهند و نباید بین مردم و مسئولان فاصله بیفتد و باید خواست مردم را دید.

وی تصریح کرد: ما اگر می‌خواهیم برای آینده کشور یک آینده پرشکوه رقم بخورد باید بدانیم به چه نقطه‌ای رسیدیم، اما همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده نشود. مگر در وسط گفت‌و‌گو طرف مقابل موشک نزد لذا گفت‌و‌گو کدام مشکل را حل کرد. لذا یک روندی طی می‌شود و ۱۰ سال از عمر ملت گرفته می‌شود و دوباره به همان‌نقطه می‌رسیم.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: ما از کجا شروع کردیم که به ۱۳ آبان رسیدیم. دعوا در ابتدا بر سر کاپیتولاسیون بود که امام خمینی (ره) به آن اعتراض کردند و امام را تبعید کردند. این همان بحث جان لاک است که شما در وضع طبیعی هستید و نه مدنی لذا اجازه اعتراض ندارید.

جلیلی اضافه کرد: یک زمانی ۱۳ آبان بر سر این بود که ملت می‌گفت ما شاه را نمی‌خواهیم، اما سال قبل از آن رئیس جمهور امریکا می‌گفت ایران جزیره ثبات است. الان دعوا بر می‌خواهیم‌هاست و آنها می‌گویند پیشرفت شما را من تعیین می‌کنم.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: آنها می‌گویند غنی‌سازی صفر، اما خودشان می‌دانند غنی‌سازی کلی سود دارد و ما برای یک میلیون بیمار به غنی‌سازی ۲۰ درصد نیاز داریم. چالش ارتجاع و پسشرفت این است که انقلاب کردید که وابسته نباشید و دیکتاتوری نباشد، اما ان‌ها می‌گویند بر سر خواستن هم باید از آنها اجازه لگیرزد. دزدرد که وسط مذاکره موشک زدند.

وی با بیان ابنکه شاخص ارتجاع چیست، گفت: القای یاس، بن‌بست، انکار نقاط قوت، تحریف، وارونه‌نمایی جریانی است کا آمریکا رسما بیان می‌کند و اگر شما نقاط قوت را بشناسی نقطه ضعف را می‌شود برطرف کرد. شاخص جریان پیشرفت این است که داشته‌های خود را بشناسد و بداند چه رفتاری را دنبال می‌کند.

عصبانیت دشمن از گذشته

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: امروز بدانید دشمن ما از گذشته ناراحت و عصبانی است، اما از فردای ما بیمناک است و می‌داند ایران چه فردایی را رقم خواهد زد. اگر ملتی جلو رفت به معنای انزوا نیست. خیلی از حرف‌های امروز در دنیا مثل دفاع از فلسطین که کشورمان در آن پیشتاز است امروز در خیابان‌های آمریکا از فلسطین دفاع می‌شود.

جلیلی اظهار کرد: امروز یکی از بیمناکی‌های طرف مقابل این است که با ملتی با بصیرت مواجه شده که در بزنگاه دوست و دشمن را می‌شناسد مثل همین جنگ ۱۲ روزه. آنها رئیس بزرگترین دانشگاه غرب اسیا را در خانه‌اش به شهادت می‌رساند چون علمی دارد که با آنها به اشتراک نمی‌گذارد.

وی عنوان کرد: هنری کیسینجر کتابی با عنوان هوش مصنوعی و آینده انسانی ما نوشته که هوش مصنوعی ابعاد فنی دارد، اما به کانت و دکارت خود نیاز دارد.

تهدید نباید بدون هزینه باشد

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ابراز کرد: نباید اجازه دهیم تهدید کشور مثل تحریم برای طرف مقابل بدون هزینه باشد. باید قبل از ابنکا این مسائل پیش بیاید و پیسگیری کنید از ان چیزی که می‌خواهد پیش بیاید.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: رهبری فرمودند این ۱۰ سال یک عمر است و نبابد فراموش شود. یک روند که اشتباه بوده و هزینه‌ها را بیشتر کرده است. مذاکره و عدم مذاکره یک ابزار است، اما مهم این است هوشمندانه عمل شود.

جلیلی بیان کرد: یکی از افراد گفته بود باید از مردم بپرسیم تعامل می‌خواهید یا تقابل؛ مثل این است که در محیط دانشگاهی بگوییم گاز می‌خواهیم یا ترمز. لذا باید از هر دو استفاده کرد. باید واقعیت را دید.

آژانس ۱۵ بار گزارش داد که ایران همه تعهدات را انجام داده، اما طرف مقابل از برجام خارج شد.

وی اضافه کرد: دانشجو برای ایجاد امید در آینده باید نقش داشته باشد. امروز در کشور به لحاظ سخت‌افزاری و فرصت‌هایی که وجود دارد مثل نفت، گاز، معدن، جنگل و دریا را خیلی از کشورها آرزوی آن را دارند و نیروی انسانی خوبی هم داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: پیشرفت امر خیالی نیست و در واقعیت عناصر آن وجود دارد. قانون برنامه هفتم گفته رشد ۸ درصد که رئیس‌جمهور هم که انتخاب شد گفت من این را قبول دارم، اما در اولین سال در تیر ماه سال گذشته که بودجه ابلاغ شد باید در برنامه کشور قرار می‌گرفت. اگر در همان سال بودجه‌ای که به مجلس دادید آن را به رشد ۳/۵ درصد برسانید یعنی همه چیز را پایین آوردید.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: نسبت همین دانشگاه با رشد ۸ درصد چیست. ما بحث ارزآوری و اشتغال را مطرح کردیم. اگر گفته می‌شود که فلان صادرات را نمی‌توان داشت نباید با دو تا سروصدا عقب نشست.

جلیلی تاکید کرد: دولت سایه، تشکیلات نیست بلکه تفکر است یعنی هر کس با وسع خود تحولات را دنبال و به دولت کمک کند. با این‌نگاه هر دانشگاه یک دولت سایه است و با وظایفی که دارد می‌تواند نقش خود را ایفا کند.

باید به دولت کمک کرد

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: وقتی در عرصه سیاسی و سیاست‌ورزی صحبت می‌کنیم باید ببینیم با چه رویکردی وارد می‌شویم و اپوزیسیون چه معنایی دارد که با غرب تفاوت زیادی دارد. به دولتی که منتخب مردم شد باید کمک کنیم که موفق باشد. برای کمک به دولت باید نقاط مثبت را دید.

وی اضافه کرد: در بحث برجام می‌گفتند چرا انتقاد می‌کنید، اما کار ما کمک به دولت بود. برجام ۳۷ ماده داشت و مکانیسم ماشه بند آخر برجام بود. می‌گویند کشور باید ۸ درصد پیشرفت کند و حتی رئیس‌جمهور هم ۸ صبح بودجه را به مجلس برد من شش و نیم صبح با نمایندگان جلسه داشتم و همین موضوع را توضیح دادم که این بحث جدی است و به آقای رئیس‌جمهور هم گفتم کمک به شما این است که رشد ۸ درصد داشته باشید چون رشد ۳ درصد که برای دولت موفقیت نیست.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: در عرصه سیاست خارجی یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داشت این بود که وقتی دشمنی در برابر شما صف‌آرایی کرد با همه کشور دشمنی دارد باید ان تدابیر لازم را داشته باشید. چه جیز مانع جنگ می‌شود نترسیدن و آمادگی.

مخالفت پالرمو و cft

جلیلی تصریح کرد: در شرایطی که یک مسئله غلط مطرح می‌شود مثلا ببینید سر fatf چه تصویری ایجاد شد که در سال ۹۷ دولت نوشت اگر امضا نشود ما حقوق اسفند را نمی‌توانیم بدهیم، اما در همین یک ماه پیش تصویب شد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: با هر دو لایحه پالرمو و cft مخالفت کردم چون صورت مسئله غلط طرح شد. Fatf اگر بخواهد چیزی تصویب کند باید رای اجماعی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در آن هستند، اما می‌گویند به fatf برویم همه چیز حل می‌شود.

جلیلی اظهار کرد: تورم، اشتعال و مسکن سه مسئله اصلی کشور است و فیلترینگ هم یکی از بحث‌هاست. یکی از مباحث من استفاده حداکثری از فضای مجازی برای پیشرفت کشور است.

وی عنوان کرد: در ایام انتخابات گفتم اگر از بعضی چیزها چهار سال عقب بیفتی چهل سال عقب میفتی که یکی از آنها اگهوش مصنوعی است که باید برنامه‌ریزی جدی برای آن داشت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: باید برای فضای مجازی برنامه‌ریزی داشت و از آن استباده کرد. اگر در یک شبکه‌ اجتماعی شد کلی تولید ایجاد شد اگر تضعیف شوند آیا خوب است و اگر یک موضوعی در بستری قرار گرفت که به خانه استاد دانشگاه حمله می‌کند آیا خوب است؟

جلیلی گفت: اگر یک مافیایی از این مسیر سود می‌برد نباید اجازه داد که از مردم جیب خود را پر کنند. وی اضافه کرد: بحث من این است که کاری که در مطالعات علمی در فضای مجازی می‌توان انجام داد قابل مقایسه با قبل نیست.

چرا اتفاقات سال ۱۴۰۱ برای غربیان مهم بود؟

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ که موضوع عفاف و حجاب مطرح شد سعی داشتم هر هفته در یک دانشگاه حضور پیدا کنم و می‌گفتم این یکی از مهمترین موضوعات است، اما چرا این بحث این‌قدر مطرح شد.

جلیلی گفت: در سه سال گذشته خیلی چیز‌ها روشن شد. چطور شد مکرون، بایدن، نخست وزیر کانادا و استرالیا این‌قدر حساسیت به خرج می‌دهند و اشک تمساح می‌ریزند. در سال ۱۴۰۲ همین بازیگران با موشک به بیمارستان حمله می‌کنند و هزاران زن را کشتند. چطور می‌شود کسانی که درباره ده‌ها هزار زن در بیمارستان و اردوگاه کشته می‌شوند نه‌تنها سکوت می‌کنند، اما اتفاقات سال ۱۴۰۱ برای آنها مهم است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: امروز یکی از چیز‌هایی که در ۲۰۲۵ با آن مواجه هستند بی‌احترامی و ظلم به زن است البته آنها از یک نگاه سوم نگران هستند. یک بحث بازگشت رفتار‌های جاهلی در شکل مدرن است یعنی زن به ابزار تبدیل شود و جنس خود را بهتر بفروشند.

وی تصریح کرد: موضوع زن یک فرصت در اندیشه انقلاب اسلامی است و اینها از این موضوع ناراحت هستند.

فرق قانون عفاف و حجاب با قانون قبلی

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: قانون عفاف و حجاب یک سیری را طی کرد مثل برنامه هفتم و اگر مقایسه کنید قانونی که الان جاری است و قانونی که الان تصویب شد گشت ارشاد را برداشتند، اما در قانون فعلی وجود دارد.

جلیلی تاکید کرد: در یک کشور در چارچوبی که دارید قانون باید مبنا باشد و دولت و مجلس با رای مردم انتخاب می‌شود مثلا آقای روحانی انتخاب شد من تبریک گفتم، اما اگر خطایی باشد باید گفت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: ۸ سال دولت نهم و دهم بحث‌هایی داشت حالا اینکه بگویند اگر ما رای نیاوردیم شرایط سال ۸۸ درست شود یا اگر ما رای آوردیم پس خوب است!، انتخابات عرصه مواجهه است یکی در انتخابات ۱۶ میلیون و یکی ۱۳ میلیون رای می‌آورد مثلا در مجلس می‌گویند فلان نماینده؛ به آن نماینده هم مردم رای دادند و لذا این نگاه تناقص دارد و استبدادی است، چون هر جا نظرمان باشد بگوییم خوب است و اگر نباشد بگوییم خوب نیست.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: اگر دولتی منتخب مردم است مجلس هم با همان سازوکار منتخب مردم است و آقای پزشکیان نماینده همین مجلس بود.

جلیلی گفت: باید با مسائل منطقی برخورد کرد و نباید دوگانه برخورد کرد. اینکه با آمریکا مذاکره کردند و توافق کردند، اما نمی‌توان نتیجه آن را نقد نکرد.