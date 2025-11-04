مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: این استان ۷۵۶ شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کرده که برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار رشادت‌های کشور رقم زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانش کهن گفت: دانش‌آموزان مومن و انقلابی ایران اسلامی با الهام از سیره شهید محمدحسین فهمیده، قهرمان نوجوان البرزی و رهبر ۱۳ ساله انقلاب، همواره در خط مقدم دفاع از آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های اسلامی قرار داشته و امروز نیز با سلاح علم، ایمان و خودباوری، ادامه‌دهنده راه شهدا هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز بیان کرد: نام و یاد شهدای دانش‌آموز به‌ویژه شهیدان فهمیده، بهنام محمدی و رضا پناهی در این استان ، چراغ راهی برای همه نسل‌هاست تا در مسیر عزت و استقلال میهن اسلامی گام بردارند و اجازه ندهند دشمنان این سرزمین در اراده ملت ایران خللی وارد کنند.

وی یاد آورشد: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به‌دست دانشجویان پیرو خط امام. این روز نماد اتحاد، آگاهی و غیرت جوانان انقلابی ایران است که در برابر ظلم و سلطه ایستادند و فریاد آزادی را در جهان طنین‌انداز کردند.

دانش کهن تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا با هر ابزاری در عرصه ایثار و شهادت این روحیه را منتقل کنیم چراکه سالار شهیدان (ع)‌نیز در این راه به شهادت رسید.

برچسب ها: امور ایثارگران ، دانش آموز شهید
خبرهای مرتبط
شهید ۱۳ ساله اسدآبادی شهید شاخص دانش آموزی کشور
آغاز طرح هم‌کلاسی مهربان من در بافق
معاون وزیر آموزش و پرورش:
فرهنگ ایثار و شهادت نیاز به نهادینه شدن در جامعه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
یک فرمانده
۱۰:۵۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۴
حسین فهمیده یک قهرمان بود او انگلیس را به وحشت انداخت امیر سرلشگر جانباز حسین فهمیده تندیس او را باید در میدان اصلی شهر بگذارند یک پهلوان ایرانی او جایگزین امیر کبیر است یک رزمنده دلیر عشق ورزید به ایران و به شهادت رسید یک سرباز وظیفه شناس بود روحش شاد حسین فهمیده در دل ماست فرمانده نادر اسمعیل زاده فعال رشادت‌های او را فراموش نخواهد کرد
۰
۰
پاسخ دادن
تقدیم ۷۵۶ شهید دانش آموز به انقلاب اسلامی در البرز
برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در البرز
آخرین اخبار
برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در البرز
تقدیم ۷۵۶ شهید دانش آموز به انقلاب اسلامی در البرز