باشگاه خبرنگاران جوان - دانش کهن گفت: دانشآموزان مومن و انقلابی ایران اسلامی با الهام از سیره شهید محمدحسین فهمیده، قهرمان نوجوان البرزی و رهبر ۱۳ ساله انقلاب، همواره در خط مقدم دفاع از آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلامی قرار داشته و امروز نیز با سلاح علم، ایمان و خودباوری، ادامهدهنده راه شهدا هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز بیان کرد: نام و یاد شهدای دانشآموز بهویژه شهیدان فهمیده، بهنام محمدی و رضا پناهی در این استان ، چراغ راهی برای همه نسلهاست تا در مسیر عزت و استقلال میهن اسلامی گام بردارند و اجازه ندهند دشمنان این سرزمین در اراده ملت ایران خللی وارد کنند.
وی یاد آورشد: سیزدهم آبان یادآور سه رخداد سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره)، شهادت دانشآموزان انقلابی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بهدست دانشجویان پیرو خط امام. این روز نماد اتحاد، آگاهی و غیرت جوانان انقلابی ایران است که در برابر ظلم و سلطه ایستادند و فریاد آزادی را در جهان طنینانداز کردند.
دانش کهن تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا با هر ابزاری در عرصه ایثار و شهادت این روحیه را منتقل کنیم چراکه سالار شهیدان (ع)نیز در این راه به شهادت رسید.