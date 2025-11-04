مرگ جوان همدانی بر اثر برق گرفتگی

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پزشکی قانونی همدان از مرگ جوانی بر اثر برق‌گرفتگی در یکی از روستاهای این استان خبر داد و گفت: بنا بر اظهار بستگان که نیاز به اثبات قضایی دارد، فرد جان‌باخته در حال سرقت کابل برق بوده که دچار برق‌گرفتگی شده است.

محمد مالمیر اظهار کرد: مصدوم ۲۲ ساله پس از انتقال به بیمارستان ، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، جریان برق فشار قوی از یک دست‌ این فرد وارد و از دست دیگر خارج شده است الگویی که نشان می‌دهد مسیر عبور برق از بخش‌های حیاتی بدن بوده که در نهایت منجر به ایست قلبی و تخریب بافت‌های داخلی شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان هشدار داد: برق‌گرفتگی تنها به سوختگی سطحی محدود نمی‌شود بلکه عبور جریان برق قوی از بدن می‌تواند باعث از هم‌پاشیدگی سلولی، لخته شدن خون در عروق، تخریب عضلات، از کار افتادن سیستم عصبی و توقف ناگهانی قلب و تنفس شود و در مواردی نیز سوختگی‌های عمیق و قطع عضو از پیامدهای معمول چنین حوادثی است.

مالمیر گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی استان همدان، در ۶ ماهه نخست سال جاری پنج نفر در اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند که این آمار در مدت مشابه سال قبل ۶ نفر بوده است همچنین ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۶ مورد فوت ناشی از برق‌گرفتگی گزارش شده است.

وی اضافه کرد: کاهش نسبی آمار در نیمه نخست امسال هرچند مثبت به نظر می‌رسد اما همچنان نشان‌دهنده‌ تداوم بی‌احتیاطی و کم‌توجهی به اصول ایمنی در مواجهه با برق است.

مدیرکل پزشکی قانونی همدان افزود: برخی مواقع افراد بدون آگاهی از شدت خطر، برای سرقت کابل یا دست‌کاری خطوط برق وارد محدوده‌های خطرناک می‌شوند در حالیکه جریان برق فشار قوی حتی در فاصله‌ چند متری نیز می‌تواند کشنده باشد و کوچک‌ترین تماس یا رطوبت در محیط، خطر مرگ را چند برابر می‌کند.