رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به نرخ فعلی تخم مرغ درب مرغداری، عرضه هر شانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه تغییری در وضعیت تامین نهاده های دامی ایجاد نشده است، گفت: با توجه به قیمت بالای نهاده های دامی، قیمت تمام شده ۲ برابر نرخ فعلی است به طوریکه استمرار این روند فعلی نیست.

به گفته وی، با استمرار روند فعلی تامین نهاده، قیمت هرشانه تخم مرغ به ۵۰۰ هزارتومان می رسد.



کاشانی ادامه داد: با توجه به شرایط تامین نهاده بعید است که تولید تخم مرغ آبان به ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتن برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: صادرات تخم مرغ بدلیل بحث شرایط تامین‌ نهاده متوقف است و مرغدار برای تامین نهاده مورد نیاز مجبور به پیش فروش محصول با قیمت های پایین تر از نرخ تمام شده است.

وی قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۷۷ تا ۷۸ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با توجه به نرخ فعلی تخم مرغ درب مرغداری حداکثر هر شانه تخم مرغ فله ۲۰۰ هزارتومان باید بدست مصرف کننده برسد که در شرایط کنونی عرضه تخم مرغ بیش از قیمت مصوب عرضه می شود.



