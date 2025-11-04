باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت یونانی «gavros»، مهدی طارمی روزهای بسیار خوبی را در المپیاکوس پشت سر میگذارد. مهاجم ایرانی سرخوسفیدپوشان که با تصمیم مشترک «واگلیس ماریناگیس» مالک باشگاه و سرمربی تیم «خوسه لوئیس مندیلیبار» جذب شد، خیلی زود توانست جایگاه ویژهای در ترکیب تیم یونانی به دست آورد و به یکی از بازیکنان تأثیرگذار و سرمایههای بزرگ المپیاکوس تبدیل شود.
طارمی برای تیم «پیاسوی آیندهوون» نیز چهرهای آشناست؛ تیمی که المپیاکوس سهشنبه شب در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آن خواهد رفت.
تابستان گذشته، باشگاه پیاسوی برای مدت کوتاهی به جذب طارمی ابراز علاقه کرده بود تا او را جایگزین «آلاسان پله» مصدوم کند. با این حال، به گفته سرمربی تیم «بوس» — که مدیر برنامهاش با طارمی یکی است — این علاقهمندی هیچگاه جدی نشد. در نهایت، طارمی راهی آیندهوون نشد و پیراهن المپیاکوس را بر تن کرد.
اکنون مهاجم باتجربه ایرانی در اوج آمادگی قرار دارد و آماده است تا در مصاف با نماینده هلند، نقش مهمی در کسب نخستین پیروزی اروپایی قهرمان دوگانه یونان ایفا کند.