باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی «گربه‌های سیاه» (لقب تیم فوتبال ساندرلند) در تابستان گرانیت ژاکای ۳۳ساله را با ۱۳ میلیون پوند از بایر لورکوزن به خدمت گرفتند، باورشان نمی‌شد که اوضاع برایشان این قدر خوب پیش برود.

دوشنبه‌شب (۱۲ آبان) گل هافبک سوئیسی از بیرون محوطه جریمه، ساندرلند را به تساوی خانگی یک بر یک مقابل اورتون رساند و این تیم را به جمع چهار تیم برتر لیگ برتر بازگرداند.

یک‌چهارم فصل تمام شده و ساندرلند اکنون یکی از تیم‌هایی است که سهمیه لیگ قهرمانان را کسب می‌کنند. تا اینجای فصل همه چیز برای این تیم تازه صعودکرده به لیگ برتر خیلی خوب پیش رفته است.

جیمی کرگر، مدافع سابق لیورپول، بعد از بازی به اسکای اسپورتس گفت: ژاکا باید بهترین خرید فصل باشد. آیا کسی در لیگ برتر هست که چنین تأثیری در تیمش داشته باشد؟ مسلماً نه. او دوباره عالی بود و یک سر و گردن بالاتر از تقریباً هر بازیکن دیگری در زمین عمل کرد.

رژیس لو بریس، سرمربی ساندرلند، نیز بعد از بازی گفت: او واقعا در تیم ما مهم است، چون ما بازیکنان جوان و جدید زیادی داریم. بازیکنی، چون گرانیت با تجربه زیادش، واقعا برای ما مهم است. او کیفیت زیادی دارد. من از داشتن چنین بازیکنی خوشحالم. او می‌خواهد فوتبال بازی کند و همیشه برای تیم موثر است.

جانی اوانز، مدافع سابق ساندرلند، در مصاحبه با اسکای اسپورتس افزود: ژاکا تنها بازیکن باتجربه در تیم است. سایر بازیکنان می‌توانند برای هر چیزی به او تکیه کنند.