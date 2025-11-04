باشگاه خبرنگاران جوان - دزیره دوئه، ستاره ۲۰ ساله فرانسوی پس از فتح ۳گانه تاریخی با پاری‌سن‌ژرمن، برنده جایزه پسر طلایی سال ۲۰۲۵ شد. این بازیکن یکی از ستاره‌های نوظهور فصل گذشته بود و اکنون توسط توتواسپورت به عنوان پسر طلایی سال ۲۰۲۵ انتخاب شده است.

این ستاره ۲۰ ساله پاری‌سن‌ژرمن، پا جای پای لامینه یامال می‌گذارد که سال گذشته این جایزه ارزشمند را از آن خود کرده بود. مراسم اهدای جوایز در تاریخ اول دسامبر در موزه ملی خودرو در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد. جایزه پسر طلایی از سال ۲۰۰۳ اهدا می‌شود و برندگان برجسته متعددی از جمله ارلینگ هالند، کیلیان امباپه و لیونل مسی داشته است. در پایان هر فصل، توتواسپورت فهرستی از ۱۰۰ بازیکن حرفه‌ای زیر ۲۱ سال را منتشر می‌کند که در ماه اکتبر به ۲۵ نفر کاهش می‌یابد و از میان آنها، ۵۰ روزنامه‌نگار منتخب، برنده را انتخاب می‌کنند.

دویه در تابستان ۲۰۲۴ با مبلغ ۵۰ میلیون یورو به پاری‌سن‌ژرمن منتقل شد. عملکرد فوق‌العاده او در پیروزی ۵ بر صفر مقابل اینترمیلان در فینال مونیخ، با دو گل و یک پاس گل، باعث شد تا به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شود. در مجموع، او در ۶۱ بازی فصل گذشته، ۳۲ گل به ثمر رساند یا پاس گل داد و ارزش بازار او از ۳۰ میلیون یورو به ۹۰ میلیون یورو افزایش یافت.