باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌هایی که به نام معطر صدیقه طاهره (س) متبرک است، مادر‌ها بیشتر از همیشه از بی‌بی دوعالم یاد می‌کنند. فرقی ندارد در خانه روضه بگیرند یا یک‌کاسه آش نذری در خانه همسایه بفرستند. دختران و مادران این خاک، مادری و عطوفت را در صفای خانه دختر رسول خدا یاد گرفته‌اند و همیشه دلشان یک‌گوشه این خانه است، این بار می‌خواهیم یادگاران مادرمان (س) را بشناسیم. یادگاری از جنس دعای روزانه که از طرفی باور‌های عمیق و ارزش‌های‌ام‌ابی‌ها (س) را نشان می‌دهد و از طرف دیگر، برای مادران امروزی که با یک‌عالمه فنّاوری و تعدد وظیفه مواجه شده‌اند، فضای معنوی کوچک و خلوت قشنگی را فراهم می‌کند. گویی که مادر عالم این دعا‌های کوچک را به یادگار گذاشته است تا دخترانش، سالیان سال، وقتی بچه شیر می‌دهند، وقتی قابلمه غذا را هم می‌زنند یا حتی وقتی منتظر آمدن اسنپ ایستاده‌اند بتوانند بخوانند و از برکاتش نور بگیرند. مادر (س) است دیگر، همه وجودش خیر است و برکت و عشق...

هفته‌ای که فاطمی می‌شود...

مادر عالم برای همه روزها، دعا‌های کوتاهی داشته است که مثل یک قرار عاشقانه بین خودش و خدایش بوده. وقتی متن این دعا‌ها را می‌خوانیم، دغدغه‌های وجودی صدیقه طاهره (س) هم برایمان نمایان می‌شود. در دعای روز یکشنبه که دعای کوتاهی است می‌فرماید:

اََللّهُمَّ إِجْعَلْ أَوَّلَ یَوْمی هَذا فَلاحاً وَ آخِرَهُ نَجاحَاً وَ أَوْسَطَهُ صَلاحَاً، اََللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنا مِمَّنْ أَنابَ إِلَیْکَ فَقَبِلْتَهُ، وَ تَوَکَّلَ عَلَیْکَ فَکَفَیتَهُ، وَ تَضَرَّعَ إِلَیْکَ فَرَحِمْتَهُ.

«خداوندا! ابتدای این روزم را رستگاری و آخرش را پیروزی و میانه‌اش را صلاح مقرر فرما! خدایا! بر محمد و آل محمد (صلی‌الله علیه و آله و سلم) درود فرست و ما را در زمره آنان قرار ده که به‌سوی تو روی آورده، و تو آن را پذیرفته‌ای، به تو توکل می‌کنند و تو آنان را کفایتی و به‌سوی تو تضرع می‌کنند و تو آنان را بخشیده‌ای.»

ما و قرآن...

دعای روز دوشنبه:

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در دعای روز دوشنبه با خداوند اینطور مناجات می‌کند:

اللّهُمَّ إنّی أسأَلُک قُوَّةً فی عِبادَتِک، وتَبَصُّراً فی کتابِک، وفَهماً فی حُکمِک. اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ولا تَجعَلِ القُرآنَ بِنا ماحِلاً، وَالصِّراطَ زائِلاً، ومُحَمَّداً (ص) عَنّا مُوَلِّیاً.

خداوندا! از تو توانی برای عبادت تو و بصیرتی در کتاب تو و فهمی در حکم تو درخواست می‌کنم. خداوندا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و قرآن را برای ما بی‌حاصل قرار مده و ما را [از روی]صراط ساقط مکن و محمّد (ص) را از ما روی‌گردان مساز.

دیده‌اید مادر‌ها چقدر کم وقت‌اند؟! ختم قرآن‌های نصفه و نیمه‌ای که دارند گواه همین است که خیلی سخت می‌توانند از پس بخش معنوی زندگی در کنار همه دغدغه بچه‌ها برآیند. اما دعای روز دوشنبه، حال و هوایش همین برکت خواستن است. برکتی که در قرآن خواندن و فهم ما از حکم و کتاب خدا باشد.

دلتان را مصفا کنید...

به همین ترتیب مادر دوعالم، برای هر روز دعای کوتاهی دارند که نه‌تنها مادر‌ها که همه شیعیان دنیا می‌توانند اتصال خودشان باخدا را از طریق همین دعا‌ها حفظ کنند. در روزگاری که با صدای آلارم گوشی از جا می‌پریم، غذای فست فودی می‌خوریم و نمازهایمان فوری و فوتی شده است، این دعا‌های کوتاه، معجزه می‌کند. معجزه‌ای که کمترین کارکردش اتصال با خداست در شلوغی گزنده روزمره و بیشترین برکتش، در استجابت نکاتی است که حضرت فرموده است.

همه خوبی‌های عالم در یک دعا!

اما بانوی دوعالم دعایی دارند در خواستن همه فضائل اخلاقی نیکو که اتفاقاً کوتاه است و حتی فقط خواندنش، مثل خوردن شربت عسل گوارایی است که تمام گوارش خواننده‌اش را خوشبو می‌کند و ترمیم می‌دهد. دعا به این صورت است:

«پروردگارا! به حق آنکه غیب‌ها را می‌دانی و بر تمامی موجودات توانایی، مرا زنده بدار تا آن هنگام که می‌دانی زندگی برایم نیکوست، و بمیران تا آن زمان که خیر و نیکی‌ام را در مرگم می‌دانی. خداوندا! اخلاص و ترس از خودت را در هنگام خشنودی و غضب و میانه روی را در زمان بی نیازی و فقر از تو خواستارم. از تو نعمتی را می‌خواهم که پایانی ندارد.

بارالها! خشنودی به قضا و حکم تو را می‌خواهم و زندگی نیکو بعد از مرگ را از تو درخواست می‌کنم. نیز شوق ملاقات تو را، بدون آنکه پریشان حالی و رنجی در آن باشد خواستارم. پروردگارا! ما را به زینت ایمان مزیّن فرما و هدایتگرانی قرار ده که مشمول هدایت تو قرار گرفته باشیم».

جامعه‌ای پیوند خورده با دعا

تصور کنید دعا‌های کوتاه صدیقه طاهره (س) چه‌ها که نمی‌تواند بکند. جامعه‌ای که بهره‌مند از دعا باشد، و خاصه این دعا را با اتصال به دامان مادر حقیقی‌اش پیدا کند، جامعه دل‌نشین و بی‌آلایشی است. از یک سو برکات حاصل از استجابت این دعا‌ها شامل حال همه خوانندگان می‌شود و از سوی دیگر تصور کنید مدرسه دخترانه‌ای که صبحگاهش با این دعا‌های کوتاه و شیرین شروع شود. یک روز، دو روز، در ۹ ماه سال تحصیلی، مضامین این دعا‌ها کم‌کم به جان‌ودل بچه‌ها می‌نشیند و با آن انس فکری و عملی می‌گیرند.

به دورهمی‌های زنانه‌ای فکر کنید که وقتی مهمان‌ها می‌خواهند بروند، کارت‌های کوچکی با حاشیه گل محمدی بینشان پخش شود. این هم یادگاری کوچک مراسم که باقیات الصالحاتش همیشه قرار است به صاحبخانه برسد و تازه مهمان‌ها هر کدام این کارت‌ها را به شکلی در زندگی‌اش استفاده می‌کند. یک مادری شاید آن را لای جانمازش بگذارد. مادر دیگری شاید هدیه کند به عروسش که نتوانسته بود مراسم را بیاید. شاید بین اینها مادر شاغلی هم باشد که آن را توی جیب کیف اداری‌اش بگذارد و هر بار که چشمش به این دعا خورد، سختی کار را با نسیم این دعا بتکاند.

یک یار جیبی! با عطر یاس

این روز‌ها و شب‌ها، در خانه گلین مولا، صدای گریه‌های یواشکی کودکانه‌ای به صدا می‌رسد که قلب مادر (س) را پریشان کرده است. این روز‌ها و شب‌ها باید دنبال حلقه وصل خودمان با فاطمیه بگردیم. حلقه وصلی که از امسال تا سال بعد، یک قراری بین ما و مادر عالم باشد. این دعا‌های کوتاه، می‌تواند این اتصال را برای ما بسازد. در نهایت اگر علاقمندید این دعا‌ها را به شکلی مرتب و دسته‌بندی شده داشته باشید کتاب «همراه با فاطمه» می‌تواند یار خوبی برایتان باشد. در قطع جیبی و آن‌قدر کم جا که حتی سفر هم ببرید.

منبع: فارس