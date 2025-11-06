یک وکیل دادگستری تاکید کرد که باید چک‌های صیادی ثبت شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد مهاجری، وکیل دادگستری در برنامه تلویزیونی گفت: چک‌های صیادی حتما باید ثبت شوند و تا وقتی که صادرکننده چک آن را ثبت نکرده است، میز معامله را ترک نکنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: چک صیادی ، جرایم نقدی ، دادگاه انقلاب
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس/ کلثوم اکبری به ۱۰ فقره قصاص محکوم شد
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران با مساعدت قهرمانان کشتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یک چیز به این سادگی نوشتن چک بعنوان حواله و دریافت وجه ان در بانک چهل سال است شده اسباب دزدی و کلاهبرداری به جای اینکه دریافت و پرداخت چک را ساده و روان کنند هر دم به پیچیدگی ان اضافه می کنند تا راه کلاهبرداری با چک بسته نشود در مسیر رشد اقتصادی سنگ اندازی می کنند جلوی اتاق فکر یهود را چه کسی در چه زمانی میگیرد تا مردم به ارامش برسند
۱
۸
پاسخ دادن
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
آخرین اخبار
فروش طرح ترافیک از فردا به مدت ۴۸ ساعت در پایتخت ممنوع شد
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن