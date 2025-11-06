باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان لبنان از حزبالله درباره ازسرگیری تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به جنوب لبنان و پیام باز «حزبالله» اظهار نظر کرد و گفت: «حزبالله از طریق این پیام موضع خود را درباره تمامی تحولات ناشی از تجاوزات مداوم اسرائیل روشن کرده است، بهویژه در مورد مذاکراتی که ایالات متحده و اسرائیل تلاش میکنند شکل و محتوای آن را بر لبنان تحمیل کنند.»
الحاج حسن در مصاحبه با رادیو «اسپوتنیک» تاکید کرد که «حزبالله موضع خود را بیان کرده است. توافقی سال گذشته تحت نظارت آمریکا، فرانسه و سازمان ملل انجام شد و لبنان به آن پایبند بود و حزبالله نیز بهطور کامل متعهد شد، در حالی که اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا به آن پایبند نبود.»
وی افزود: «رئیس کمیته مکانیزم آمریکایی هیچ نقشی در مهار تجاوزات اسرائیل به لبنان ایفا نکرد و آخرین نمونه آن امروز رخ داد».
الحاج حسن تأکید کرد که «حزبالله این موضع را اعلام کرده و از دولت لبنان و حامیان توافق خواسته است که نقش خود را در اجرای آن ایفا کنند» و گفت که حزبالله در موضع خود درباره هرگونه مذاکره با اسرائیل شفاف است و اگر این مذاکرات بدون دقت و استراتژی روشن انجام شود، منجر به امتیازات بیشتر خواهد شد.
وی همچنین گفت: «شرایط مذاکره حفظ ثوابت ملی و اجرای توافق است» و فاش کرد که «حزبالله در تماس دائم با نبیه بری، رئیس پارلمان، است» و افزود: «تجربه سوریه در مذاکره روشن است؛ هرچه بیشتر مذاکره کردند، اسرائیل خواستار امتیازات بیشتری شد.»
الحاج حسن پرسید: «آیا دفاع از شهروندان وظیفه دولت نیست؟» و اشاره کرد که «برخی صحبتها هیچ ارتباطی با ملیگرایی ندارد». او گفت: «ما در لبنان هزاران سال است که بودهایم و با ارتش لبنان و مقاومت برای دفاع از لبنان خون دادهایم، و همراه با ارتش جنوب و مناطق مرزی را آزاد کردیم. ما میخواهیم دولت توانمند، حافظ و حامی داشته باشیم و دولت ضعیف نمیخواهیم.»
در مورد آوارگی برخی ساکنان جنوب، الحاج حسن گفت: «انسان ذاتا احتیاط میکند و تدابیری اتخاذ میکند و طبیعی است که هر خانواده نگران فرزندان خود باشد» و افزود: «ما جزئیات و تحولات را دنبال خواهیم کرد.»
منبع: اسپوتنیک