نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان تأکید کرد که این جنبش موضع خود را درباره تجاوزات اسرائیل به جنوب روشن کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسین الحاج حسن، نماینده پارلمان لبنان از حزب‌الله درباره ازسرگیری تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به جنوب لبنان و پیام باز «حزب‌الله» اظهار نظر کرد و گفت: «حزب‌الله از طریق این پیام موضع خود را درباره تمامی تحولات ناشی از تجاوزات مداوم اسرائیل روشن کرده است، به‌ویژه در مورد مذاکراتی که ایالات متحده و اسرائیل تلاش می‌کنند شکل و محتوای آن را بر لبنان تحمیل کنند.»

الحاج حسن در مصاحبه با رادیو «اسپوتنیک» تاکید کرد که «حزب‌الله موضع خود را بیان کرده است. توافقی سال گذشته تحت نظارت آمریکا، فرانسه و سازمان ملل انجام شد و لبنان به آن پایبند بود و حزب‌الله نیز به‌طور کامل متعهد شد، در حالی که اسرائیل با حمایت و پشتیبانی آمریکا به آن پایبند نبود.»

وی افزود: «رئیس کمیته مکانیزم آمریکایی هیچ نقشی در مهار تجاوزات اسرائیل به لبنان ایفا نکرد و آخرین نمونه آن امروز رخ داد».

الحاج حسن تأکید کرد که «حزب‌الله این موضع را اعلام کرده و از دولت لبنان و حامیان توافق خواسته است که نقش خود را در اجرای آن ایفا کنند» و گفت که حزب‌الله در موضع خود درباره هرگونه مذاکره با اسرائیل شفاف است و اگر این مذاکرات بدون دقت و استراتژی روشن انجام شود، منجر به امتیازات بیشتر خواهد شد.

وی همچنین گفت: «شرایط مذاکره حفظ ثوابت ملی و اجرای توافق است» و فاش کرد که «حزب‌الله در تماس دائم با نبیه بری، رئیس پارلمان، است» و افزود: «تجربه سوریه در مذاکره روشن است؛ هرچه بیشتر مذاکره کردند، اسرائیل خواستار امتیازات بیشتری شد.»

الحاج حسن پرسید: «آیا دفاع از شهروندان وظیفه دولت نیست؟» و اشاره کرد که «برخی صحبت‌ها هیچ ارتباطی با ملی‌گرایی ندارد». او گفت: «ما در لبنان هزاران سال است که بوده‌ایم و با ارتش لبنان و مقاومت برای دفاع از لبنان خون داده‌ایم، و همراه با ارتش جنوب و مناطق مرزی را آزاد کردیم. ما می‌خواهیم دولت توانمند، حافظ و حامی داشته باشیم و دولت ضعیف نمی‌خواهیم.»

در مورد آوارگی برخی ساکنان جنوب، الحاج حسن گفت: «انسان ذاتا احتیاط می‌کند و تدابیری اتخاذ می‌کند و طبیعی است که هر خانواده نگران فرزندان خود باشد» و افزود: «ما جزئیات و تحولات را دنبال خواهیم کرد.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
حزب الله مردم را تحریک بکند سفارت های آمریکا وعربستان را به آتش بکشند تا از دخالت در امور داخلی لبنان دست ردارمد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اصلا نباید هیچ امتیازی به یک رژیم و موجودیت نامشروع و جعلی و بی ریشه که به هیچ وجه نباید در دنیا وجود داشته باشد داده شود ، باید همه تلاش‌های کشورهای منطقه غرب آسیا صرف نابودی و محو این غده سرطانی شود . اما افسوس که ترس اکثر کشورهای بی غیرت منطقه خاورمیانه از آمریکا باعث شده که نه تنها جرات جنگیدن با رژیم غاصب را نداشته باشند بلکه حتی جسارت مخالفت زبانی را هم ندارند .
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
مردم لبنان اگر یکپارچه نباشند اسراییل آنها را رشته خواهد کرد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
حزب الله باید بزند آنهم باید خوب بزند
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خیلی خوب هست که ما همیشه امیدوار بمانیم ولی واقعا شرایط برای حزب الله بسیار سخت و دشوار و سنگین شده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اسرائیل را اگر اصلاح ناپذیر ترین رژیم طول تاریخ ندانیم قطعاً جزو اصلاح ناپذیرترین ، پیمان شکن ترین ، جنایتکارترین و غیر قابل اعتمادترین حکومت های طول تاریخ بشر است که هیچ راهی جز نابودی آن وجود ندارد .
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
میخواین به چه کسانی ثابت کنید که پایبندید، اونا از منو شما بهتر میدونن که چی کسی پایبند بوده و چه کسی نبوده، اما میخوان از صبر شما سواستفاده کنند و همینجور یواش یواش لبنان رو تصاحب کنن اگه به هیمن صورت پیش برید کار شماهم تمام خواهد شد ، باید با عزت بجنگید وگرنه به خواری از بین خواهید رفت و بعد نوبت عراق و یمن و ایران خواهد بود شک نکنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شما هم سکوت کنید، های تقیه کنید و صبوری تا بشید غزه دوم، اسرائیل با تمام قوا و قوت به دنبال اهداف اصلی خودش پیش میره، و اگه همینطور سکوت کنید لبنان رو از دست خواهید داد
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
حزب الله باید بزند الان فکر بکنم موشکهای خطر نامی دارند می‌توانند نتانیاهو را بجای خودشان بنشاند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
یهود هیچگاه به عهد خود وفا نکند
۰
۶
پاسخ دادن
