منابع آگاه می‌گویند رئیس‌جمهور قزاقستان در دیدار با دونالد ترامپ قصد دارد پیوستن کشورش به پیمان ابراهیم را اعلام کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه آمریکایی ادعا می‌کنند که انتظار می‌رود «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با دونالد ترامپ اعلام کند که کشورش به پیمان ابراهیم خواهد پیوست.

رئیس جمهور آمریکا اواخر امروز میزبان سران پنج کشور آسیای مرکزی (از جمله قراقستان) در کاخ سفید خواهد بود.

به گفته یک مقام آمریکایی، توکایف پیش از این اجلاس با کاخ سفید تماس گرفت و گفت که کشورش می‌خواهد به پیمان‌ ابراهیم بپیوندد. به گفته این مقام، رئیس جمهور قزاقستان گفت که می‌خواهد روابط فعلی کشورش با (رژیم) اسرائیل را ارتقا دهد و از همکاری و ادغام منطقه‌ای بیشتری بهره‌مند شود.

مقامات آمریکایی گفتند که در جریان دیدار ترامپ با توکایف، انتظار می‌رود این دو با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تماس تلفنی داشته باشند و قصد قزاقستان برای پیوستن به این پیمان‌ را اعلام کنند. یکی از مقامات افزود که ترامپ می‌خواهد مراسم امضای رسمی این پیمان را در کاخ سفید با مقامات صهیونیست و مقامات قزاقستانی برگزار کند.

قزاقستان و رژیم صهیونیستی بیش از ۳۰ سال است که روابط دیپلماتیک کامل دارند؛ اما احتمالا این اقدام برای تقویت پیمان ابراهیم طراحی شده است. ترامپ ماه گذشته به اکسیوس گفت که با توجه به انزوای شدید اسرائیل که به خاطر جنگ غزه ایجاد شده، یکی از اولویت‌های او بازگرداندن حمایت‌ها از تل‌آویو خواهد بود.

به گفته آکسیوس، در صورت امضای این پیمان از سوی قزاقستان، این اقدام همچنان به خودی خود پیشگامانه محسوب نمی‌شود، زیرا هیچ سابقه درگیری بین اسرائیل و قزاقستان وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای سفر یا انجام تجارت بین دو طرف نیست. به طور کلی، برای دولت ترامپ، وارد کردن بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان یا حتی سوریه به این توافق از اهمیت بیشتری برخوردار است.

