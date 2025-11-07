شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مردود شدن جمع کثیری از داوطلبان کارنامه سبزها در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و اضطراب شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بعد از اعلام نتایج سخت و سرنوشت‌ساز است. در میان انبوه کارنامه‌ها، برخی با عنوان “قبول نهایی” شیرینی موفقیت را می‌چشند . اما در این میان، گروهی از داوطلبان قرار دارند که وضعیتشان در هاله‌ای از ابهام است؛ آن‌ها مردود نشده‌اند، اما در اولویت‌های انتخابی خود نیز پذیرفته نشده‌اند
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش ظرفیت اقدام کنند و  خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
خبرنگار دلسوز و محترم سلام وقتتون بخیر ما جمعی از کارنامه سبز‌های آزمون استخدامی ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴ به بی عدالتی در نظام استخدام آموزش و پرورش و سلیقه‌ای بودن نمره دهی (که موجب هدررفتن عمر و هزینه و.. شده) در مصاحبه تخصصی معترض هستیم، با وجود اینکه ما مرحله اول کتبی را با نمرات بالا قبول شدیم و مصاحبه عقیدتی سیاسی را نیز با موفقیت قبول شدیم، اما متاسفانه در مرحله آخر مصاحبه تخصصی با کلمه «مردود» در کارنامه مان مواجه شدیم باتوجه به دیر اعلام شدن نتایج نهایی، شغل پیشین خود را از دست داده‌ایم و این مسئله باعث به خطر افتادن آینده شغلی مان نیز شده است؛ با وجود ظرفیت خالی ۳۰۰ هزارنفری، تکمیل ظرفیت ۴ هزار نفری برگزار شده است. بزرگوار درخواست ما (تکمیل ظرفیت حداکثری) را به عرض مسئولان آموزش و پرورش و وزارت و اداره استخدامی برسانید با تشکر فراوان

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
یا جذب تمامی کارنامه سبزها یا تکمیل ظرفیت حداکثری
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعظم
۱۵:۳۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام آقای وزیر لطفا خواسته های ما کارنامه سبزها رو ببینید وبررسی، کنید لطفا با دید باز ببینید بعد تصمیم بگیرید که آزمون جدید برگزار کنید استدعا داریم از جناب عالی.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سلام خسته نباشید از مسئولین محترم درخواست دارم به تکمیل ظرفیت آزمون ماده ۲۸ سریعتر رسیدگی فرمایند.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جذب تمام کارنامه سبزا✅
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۵۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگه آزمون جدیدی بدون جذب کارنامه سبزها برگزار بشه یعنی اینکه وزارت دنبال تنش آفرینی هست و دنبال ناامید کردن گروه های دیگه تا اینجوری برای کشور بحران درست کنن
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
امیدمون رو نا امید نکنید ما با هزار آرزو آزمون دادیم و صلاحیت خودمون رو نشون دادیم
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهرا
۱۳:۰۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جناب وزیر محترم و آقای فرهادی یه بار هم صدای افراد عادی باشید که به دلیل بی عدالتی خودتون و شرایط نابرابر یه عده مردود کردید و نور چشمی ها و ضریب دارها رو قبول کردیدحداقل الان به جای آزمون دوباره کارنامه سبزها رو جذب کنید شاید یکم اون دنیا کم تر شاکی داشته باشید.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جدب تمام کارنامه سبزها
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
وزارت آموزش و پرورش ب این حجم از کارنامه سبزها واقعا حق نداره آزمون جدیدی برگزار کنه
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من خودم برای مصاحبه تایید صلاحیت شدم و تراز علمی من ۸۰۰۰ و خورده ای بود، هر دو مرحله مصاحبه روهم خیلی خوب دادم،اما قبول نشدم(همینطور یکی از دوستام با تراز ۱۰۰۰۰ هم قبول نشد) درصورتیکه یکی از داوطلب ها که میشناسمش با تراز علمی ۶۰۰۰ قبول شد.!:/ بی عدالتی بیداد میکنه ، خیلی ضربه خوردم.
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جذب تمامیییی کارنامه سبز های ۱۴۰۴ ...#نه_به_ازمون_جدید
۱
۱۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مشکل اینه که افرادی با مدرک معادل اومدن جای کسایی که یک عمر زحمت کشیدن و تو دانشگاه درس خوندن را هم گرفتن. آقا اومده معادل مدرک ما رو خریده.
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جذب کارنامه سبزهای شایسته...
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
چه کسی پاسخگوی عمر و وقت و پول رفته ی ما برای این ازمون هاست...؟
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آزمون جدید❌
جذب تمام کارنامه سبزها✅
۰
۱۶
پاسخ دادن
