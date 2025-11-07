شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مردود شدن جمع کثیری از داوطلبان کارنامه سبزها در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه و اضطراب شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بعد از اعلام نتایج سخت و سرنوشت‌ساز است. در میان انبوه کارنامه‌ها، برخی با عنوان “قبول نهایی” شیرینی موفقیت را می‌چشند . اما در این میان، گروهی از داوطلبان قرار دارند که وضعیتشان در هاله‌ای از ابهام است؛ آن‌ها مردود نشده‌اند، اما در اولویت‌های انتخابی خود نیز پذیرفته نشده‌اند

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به افزایش ظرفیت اقدام کنند و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

خبرنگار دلسوز و محترم سلام وقتتون بخیر ما جمعی از کارنامه سبز‌های آزمون استخدامی ماده ۲۸ سال ۱۴۰۴ به بی عدالتی در نظام استخدام آموزش و پرورش و سلیقه‌ای بودن نمره دهی (که موجب هدررفتن عمر و هزینه و.. شده) در مصاحبه تخصصی معترض هستیم، با وجود اینکه ما مرحله اول کتبی را با نمرات بالا قبول شدیم و مصاحبه عقیدتی سیاسی را نیز با موفقیت قبول شدیم، اما متاسفانه در مرحله آخر مصاحبه تخصصی با کلمه «مردود» در کارنامه مان مواجه شدیم باتوجه به دیر اعلام شدن نتایج نهایی، شغل پیشین خود را از دست داده‌ایم و این مسئله باعث به خطر افتادن آینده شغلی مان نیز شده است؛ با وجود ظرفیت خالی ۳۰۰ هزارنفری، تکمیل ظرفیت ۴ هزار نفری برگزار شده است. بزرگوار درخواست ما (تکمیل ظرفیت حداکثری) را به عرض مسئولان آموزش و پرورش و وزارت و اداره استخدامی برسانید با تشکر فراوان