رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر ارز مورد نیاز و تدابیر لازم برای تامین نهاده‌های دامی اتخاذ نشود، نسبت به تامین کالا‌های سفره خانوار و امنیت غذایی کشور احساس خطر می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی نسبت به شرایط نامساعد تامین نهاده های دامی هشدار داد و گفت: نهاده های دامی شرایط بحرانی ایجاد می کند‌ که بازگشت به شرایط عادی ممکن است خسارت ها قابل بازگشت نباشد که متاسفانه دولت و بانک مرکزی توجهی به این موضوع ندارد.

به گفته وی، اگر ارز مورد نیاز و تدابیر لازم‌ برای تامین نهاده های دامی‌ اتخاذ نشود، نسبت به تامین کالاهای سفره خانوار و امنیت غذایی کشور احساس خطر می‌ کنیم.

عالمی ادامه داد: علی رغم اهمیت بالای نهاده های دامی، اما مسئولان شرایط را درک نمی کنند.

این مقام‌مسئول با اشاره به تاثیر خشکسالی بر تولید نهاده های دامی بیان کرد: سال گذشته بدلیل بحران شرایط خشکسالی میزان تولید نهاده ها کاهش چشمگیری داشت و از طرفی چراگاه ها خالی از علوفه دامی شدند به طوریکه دامداران  ناگریز به تامین علوفه جهت حفظ دام های خود شدند که براین اساس میزان نیاز نهاده نسبت به سال قبل باید ۵۰ درصد افزایش می یافت، درحالیکه میزان ارز تخصیصی نهاده در بودجه از ۱۴ میلیارد دلار به ۸.۴ میلیارد دلار کاهش یافت، ضمن آنکه دولت از سال قبل ۵ میلیارد دلار بدهی دارد که تمامی این عوامل منجر به شرایط بحرانی بازار نهاده دامی شده است.

وی گفت: در حوزه دام شیوع بیماری تب برفکی چالش مازادی برای دامداران شده است به طوریکه آنها از یک طرف برای تامین نهاده مورد نیاز دچار چالش هستند و شیوع این بیماری فشار مضاعفی آورده است‌ که در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان قادر به ادامه روند فعلی تولید نخواهند بود.

برچسب ها: نهاده دامی ، قیمت جو
Iran (Islamic Republic of)
ت
۱۵:۲۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
من نمی‌دونم مردم چرا برای قیمت بنزین حساسیت دارند قیمت مرغ تخم مرغ گوشت لبنیات هر روز داره می‌ره بالا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ا
۲۰:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
سلام چرا اگرنهاده کم است پربارتر آزاد به وفور وجود دارد مافیا در کار است باید قاطع با این عوامل برخورد شود بازار گاه رو سایستش باز کننداحتکار می کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
امنیت غذایی به حبوبات و روغنه نه گوشت
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
شماها نون و حبوبات رو برسونین گوشت پیشکش
۰
۱
پاسخ دادن
