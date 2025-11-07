زویا امامی، بازیگر قدیمی تلویزیون، سینما و تئاتر، شب گذشته ۱۵ آبان‌ماه درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم هژیر آزاد، بازیگر و همسر زویا امامی، خبر درگذشت او را اعلام کرده و نوشته است: «زویا امامی، همسرم دیشب زمانی‌که من در حال اجرای نمایش بودم، به علت ایست قلبی درگذشت.»

او نوشت: «همسرم بعد از کرونا و درگذشت فرزندم نمی‌توانست به کار هنری ادامه دهد؛ چرا که دچار افسردگی و پارکینسون شد.‌ ای کاش می‌توانست، شاید کار هنری تسکینی بر دل شکسته‌اش باشد.»

 زویا امامی به بازی در سریال وکلای جوان پا به عرصه بازیگری گذاشت، پشت کنکوری، پرده‌نشین، آسمان همیشه ابری نیست و هشت بهشت از دیگر کار‌های این هنرمند در تلویزیون محسوب می‌شود.

نظرات کاربران
بدر
۰۶:۰۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خانواده شان تسلیت ما رو بپذیرند خانم زویا امامی بازیگر مردمی بود خدا رحمتش کنه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
30 سالمه تا به حال اسمش رو ندیده بودم کیه این بنده خدا
۵
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از بازیگر های قدیمی هستن برای همین نشنیدی اسمش رو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
روحش شاد
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
لیبرالیسم،تجاوز ب مفهوم کلمات
۲۳:۰۰ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا بیامرزه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
روح همه درگذشتگان شاد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۲۰:۳۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ای آقا ... روحش تا ابد شاد باد. دلم سوخت
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
گرونی مردم و داره میکشه
ولی مسئولین عمر ها طولانیه به خاطر این که فشار رو اونها نیست فشار روی مردم مظلومه
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
احسنت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
اگر نمیخواید تسلیت بگید به این بنده خدا اشکالی نداره ولی اینجا هم بحث سیاسی؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدارحمتشون کنه
شادی روحشون صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
۰
۷
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا روحشون شاد کن تسلیت به خانواده ایشان
۰
۶
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۹:۱۹ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا روح خودشو بچه اشو شاد کن تسلیت همسرشم ی صبوری بده خدایا صبروی بده به همسر زویا امامی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتشون کنه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
خدا رحمتش کند و صب بر بازماندگان دهد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
یه عده میان تو نظرات مردم مبخوان فقط جواب بدن که همه چی خوبه و ما تو خوشی غرقیم،موضوع خبرم مهم نیس فقط باید به مخالفان بتازند و بگن ما خوبیم تحت هرشرایطی و اصلنم معلوم نیس به کجا وصلن!!!
سلام زحمتکش نون بازوخور
۴
۶
پاسخ دادن
۱۲
