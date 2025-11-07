باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم هژیر آزاد، بازیگر و همسر زویا امامی، خبر درگذشت او را اعلام کرده و نوشته است: «زویا امامی، همسرم دیشب زمانیکه من در حال اجرای نمایش بودم، به علت ایست قلبی درگذشت.»
او نوشت: «همسرم بعد از کرونا و درگذشت فرزندم نمیتوانست به کار هنری ادامه دهد؛ چرا که دچار افسردگی و پارکینسون شد. ای کاش میتوانست، شاید کار هنری تسکینی بر دل شکستهاش باشد.»
زویا امامی به بازی در سریال وکلای جوان پا به عرصه بازیگری گذاشت، پشت کنکوری، پردهنشین، آسمان همیشه ابری نیست و هشت بهشت از دیگر کارهای این هنرمند در تلویزیون محسوب میشود.