باشگاه خبرنگاران جوان - کمپ استعدادیابی اسکیت برد در پارک آب و آتش اسکیت پارک لیو با حضور ورزشکاران علاقه‌مند به این رشته المپیکی برگزار شد.

این برنامه با هدف کشف و پرورش استعدادهای برتر در رشته المپیکی اسکیت‌برد، از صبح روز گذشته (پنجشنبه) در بخش پسران با حضور گسترده ورزشکاران جوان از نقاط مختلف کشور در پارک آب و آتش آغاز شد و ظهر امروز (جمعه) به پایان رسید.

در جریان این کمپ که طی ۲ روز و در بخش پسران و دختران برگزار شد، شرکت‌کنندگان در فضایی شاداب و رقابتی، زیر نظر حمیدرضا ریاحی مربی تیم ملی، مهارت‌های فردی و تکنیک‌های تخصصی خود را به نمایش گذاشتند.

این رویداد شامل بخش‌های مختلفی از جمله آموزش اصول پایه، تمرینات فنی، اجرای حرکات آزاد و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان بود.

گفتنی است، برگزاری چنین کمپ‌هایی نقش مؤثری در رشد و گسترش اسکیت‌برد در کشور دارد و فرصتی فراهم می‌کند تا استعدادهای ناشناخته این رشته شناسایی و به مسیر حرفه‌ای هدایت شوند.