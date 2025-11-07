کمپ استعدادیابی اسکیت برد در پارک آب و آتش اسکیت پارک لیو با حضور ورزشکاران علاقه‌مند به این رشته المپیکی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمپ استعدادیابی اسکیت برد در پارک آب و آتش اسکیت پارک لیو با حضور ورزشکاران علاقه‌مند به این رشته المپیکی برگزار شد.

این برنامه با هدف کشف و پرورش استعدادهای برتر در رشته المپیکی اسکیت‌برد، از صبح روز گذشته (پنجشنبه) در بخش پسران با حضور گسترده ورزشکاران جوان از نقاط مختلف کشور در پارک آب و آتش آغاز شد و ظهر امروز (جمعه) به پایان رسید.

در جریان این کمپ که طی ۲ روز و در بخش پسران و دختران برگزار شد، شرکت‌کنندگان در فضایی شاداب و رقابتی، زیر نظر حمیدرضا ریاحی مربی تیم ملی، مهارت‌های فردی و تکنیک‌های تخصصی خود را به نمایش گذاشتند.

این رویداد شامل بخش‌های مختلفی از جمله آموزش اصول پایه، تمرینات فنی، اجرای حرکات آزاد و ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان بود.

گفتنی است، برگزاری چنین کمپ‌هایی نقش مؤثری در رشد و گسترش اسکیت‌برد در کشور دارد و فرصتی فراهم می‌کند تا استعدادهای ناشناخته این رشته شناسایی و به مسیر حرفه‌ای هدایت شوند.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، اسکیت برد
خبرهای مرتبط
برگزاری نشست آنلاین هنرجو با مدیر توسعه و پیشرفت اسکیت فدراسیون جهانی
مربی خارجی برای یک رشته المپیکی ایران
برگزاری مرحله دوم مسابقات انتخابی اسکیت برد از فردا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال