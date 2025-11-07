باشگاه خبرنگاران جوان - کمپ استعدادیابی اسکیت برد در پارک آب و آتش اسکیت پارک لیو با حضور ورزشکاران علاقهمند به این رشته المپیکی برگزار شد.
این برنامه با هدف کشف و پرورش استعدادهای برتر در رشته المپیکی اسکیتبرد، از صبح روز گذشته (پنجشنبه) در بخش پسران با حضور گسترده ورزشکاران جوان از نقاط مختلف کشور در پارک آب و آتش آغاز شد و ظهر امروز (جمعه) به پایان رسید.
در جریان این کمپ که طی ۲ روز و در بخش پسران و دختران برگزار شد، شرکتکنندگان در فضایی شاداب و رقابتی، زیر نظر حمیدرضا ریاحی مربی تیم ملی، مهارتهای فردی و تکنیکهای تخصصی خود را به نمایش گذاشتند.
این رویداد شامل بخشهای مختلفی از جمله آموزش اصول پایه، تمرینات فنی، اجرای حرکات آزاد و ارزیابی عملکرد شرکتکنندگان بود.
گفتنی است، برگزاری چنین کمپهایی نقش مؤثری در رشد و گسترش اسکیتبرد در کشور دارد و فرصتی فراهم میکند تا استعدادهای ناشناخته این رشته شناسایی و به مسیر حرفهای هدایت شوند.