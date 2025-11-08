رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به کاهش ۱۰ درصدی محصولات باغی نسبت به سال قبل، قیمت ۳۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان از ثبات قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار روزانه ۱۷ تا ۱۸ هزارتن میوه، صیفی و فرنگی در میدان مرکزی عرضه می شود.

به گفته وی، عرضه محصولات باغی نسبت به سال قبل ناشی از شرایط خشکسالی و قطعی برق ۱۰ درصد کاهش داشته که این میزان محصولات باغی به رغم کاهش تولید مازاد نیاز کشور است.

یاوری ادامه داد:با توجه به کاهش ۱۰ درصدی تولید محصولات باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات در مقطعی باید صورت بگیرد که آسیبی به تولید وارد نشود.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی میوه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو پرتقال شمال ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب قرمز ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، کیوی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، لیموشیرین ۹۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، خیار ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، نارنگی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان و موز هندی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلو سیب زمینی در میدان مرکزی را ۲۸ تا ۳۰ هزارتومان، پیاز ۱۴ تا ۱۸ هزارتومان، گوجه فرنگی ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان، شلغم ۲۵ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد به عنوان متولی امر در سیب زمینی و پیاز خرید احتیاطی باید داشته باشد تا در فصل سرما نوسان قیمت رخ ندهد.

برچسب ها: بازار میوه ، میوه های پاییز ، واردات موز
خبرهای مرتبط
بساط‌ گران فروشی میوه با صدور فاکتور الکترونیک برچیده می‌شود
در بازار میوه چه می گذرد؟/ نوسانات قیمت گوجه فرنگی مقطعی است
علت نوسان قیمت میوه و صیفی چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان