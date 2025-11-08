رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به کاهش ۱۰ درصدی محصولات باغی نسبت به سال قبل، قیمت ۳۰ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان از ثبات قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: بنابر آمار روزانه ۱۷ تا ۱۸ هزارتن میوه، صیفی و فرنگی در میدان مرکزی عرضه می شود.

به گفته وی، عرضه محصولات باغی نسبت به سال قبل ناشی از شرایط خشکسالی و قطعی برق ۱۰ درصد کاهش داشته که این میزان محصولات باغی به رغم کاهش تولید مازاد نیاز کشور است.

یاوری ادامه داد:با توجه به کاهش ۱۰ درصدی تولید محصولات باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات در مقطعی باید صورت بگیرد که آسیبی به تولید وارد نشود.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی از افزایش ۳۰ درصدی میوه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو پرتقال شمال ۷۰ تا ۸۰ هزارتومان، پرتقال جنوب ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، سیب قرمز ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، کیوی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، لیموشیرین ۹۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، خیار ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، نارنگی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان و موز هندی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزارتومان است.

وی قیمت هرکیلو سیب زمینی در میدان مرکزی را ۲۸ تا ۳۰ هزارتومان، پیاز ۱۴ تا ۱۸ هزارتومان، گوجه فرنگی ۳۵ تا ۴۵ هزارتومان، شلغم ۲۵ تا ۴۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: وزارت جهاد به عنوان متولی امر در سیب زمینی و پیاز خرید احتیاطی باید داشته باشد تا در فصل سرما نوسان قیمت رخ ندهد.