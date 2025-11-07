سخنگوی دولت گفت: در دولت چهاردهم، اقتصاد دریا‌محور یکی از محور‌های اصلی توسعه ملی است و رسانه‌ها با نقد منصفانه و نگاه اصلاح‌گر می‌توانند در جهت‌دهی درست افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی به سومین دوره رویداد رسانه‌ای «نون» ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، انتخاب موضوع «اقتصاد دریا‌محور» را نشانه درک درست رسانه‌ها از اولویت‌های ملی دانست.

وی تأکید کرد: در دولت چهاردهم، اقتصاد دریا‌محور یکی از محور‌های اصلی توسعه ملی است و رسانه‌ها با نقد منصفانه و نگاه اصلاح‌گر خود می‌توانند در تقویت اعتماد اجتماعی و جهت‌دهی درست افکار عمومی نقش‌آفرین باشند.

مهاجرانی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران جنوب کشور، ابراز امیدواری کرد ایران با اتکاء به سرمایه‌های انسانی ارزشمندی، چون آنان، آینده‌ای روشن و امیدبخش پیش رو خواهد داشت.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: سخنگوی دولت ، اقتصاد دریامحور
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دولت و مجلس جوابگوی این فاجعه باشند؛ چرا مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده؟ +ویدیو
مجلس و دولت پاسخ بدهند که چرا امسال قیمت مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده است؟ فروشندگان مواد غذایی به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند چون قیمت اجناس روزانه گران می‌شود.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
متأسفانه عیدی بازنشستگان مخابرات در سال ۱۴۰۳ با ۳۰ الی ۳۵ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و مالیات مبلغ ۳ میلیون بوده است چرا؟ و این در حالی است که کارکنان رسمی شرکت مخابرات از ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۸ تاکنون هر سال ۲ ماه عیدی دریافت می کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی مرداد، شهریور و مهرماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده است شرم آور و تاسف بار است.
۰
۰
پاسخ دادن
