باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی به سومین دوره رویداد رسانهای «نون» ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، انتخاب موضوع «اقتصاد دریامحور» را نشانه درک درست رسانهها از اولویتهای ملی دانست.
وی تأکید کرد: در دولت چهاردهم، اقتصاد دریامحور یکی از محورهای اصلی توسعه ملی است و رسانهها با نقد منصفانه و نگاه اصلاحگر خود میتوانند در تقویت اعتماد اجتماعی و جهتدهی درست افکار عمومی نقشآفرین باشند.
مهاجرانی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران جنوب کشور، ابراز امیدواری کرد ایران با اتکاء به سرمایههای انسانی ارزشمندی، چون آنان، آیندهای روشن و امیدبخش پیش رو خواهد داشت.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت