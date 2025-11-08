تحلیلگران بازار سرمایه گفت: فعلا در این شرایط محدوده ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد را برای شاخص کل بورس میتوان بعنوان حمایت در نظر گرفت و انتظار اعداد بالاتری را از شاخص کل داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد سه میلیون و ۲۲۳ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و کاهش بسیار کم حدود ۰.۳ درصدی، به عدد سه میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید تا هفته‌ای متعادل در بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: شاخص کل موفق شد در هفته گذشته سقف جدیدی را ثبت کند و البته پس از آن کمی کاهش یافت. فعلا در این شرایط محدوده ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد را میتوان بعنوان حمایت در نظر گرفت و انتظار اعداد بالاتری را از شاخص کل داریم.

شاخص کل

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم‌وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمی بیشتر از شاخص کل کاهش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۹۲۶ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از کاهش حدود نیم درصدی، در پایان هفته به تراز ۹۲۲ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص بر خلاف شاخص کل، موفق نشد سقف جدیدی ثبت کند. برای این شاخص نیز محدوده حمایتی ۹۰۰ واحد را پیش بینی می‌کنیم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
افزایش بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل بورس
در هفته کاری که گذشت ثبت شد؛
از رکوردشکنی کوتاه مدت شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی از بازار
اجرای طرح معاملات پایانی در بورس از ۲۰ آبان/ مزایای آن چیست؟+ فیلم
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
اُفت ۴۱ هزار و ۲۹ واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
ردپای افزایش نرخ ارز در گرانی پرواز‌های داخلی/ بلیت هواپیما برای طبقه متوسط جامعه هم آرزو شد!
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
آخرین اخبار
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
اراضی نهضت ملی مسکن قرار نبود رایگان به متقاضیان داده شود/ اصراف در تخصیص زمین ممنوع+ فیلم
اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور/ تبصره ماده ۵۰ در حال بازنگری است+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۸ آبان ماه
ثبت یک میلیون و ۳۰۰ هزار آزمایش خاک در پروژه‌های مسکونی / اجازه بهره‌برداری پروژه بدون استاندارد داده نمی‌شود
مدیریت فشار آب را قبلا هم اطلاع‌رسانی کرده بودیم
فساد اقتصادی موجب فرار سرمایه می‌شود
کاهش ۲۶ میلیارد مترمکعبی آب کشاورزی
خرید و فروش نهاده در بازار آزاد ممنوع است
وعده یکپارچه‌سازی کد گمرکی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
ریزش بیش از ۷۲ هزار واحدی شاخص کل بورس
سالانه ۹۵ هزار کیلومتر پایش شبکه راه‌های کشور انجام می‌شود
قیمت هرکیلو خرمای پیارم به ۴۰۰ هزارتومان رسید
شرایط اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی اوراق گواهی سپرده کالایی
رونمایی از شاخص‌های جدید بورس تهران تا پایان سال
انجام ۷۰ میلیون متر مکعب لایروبی از بنادر کشور/ ایران به خودکفایی در عملیات لایروبی رسید
۱۵ درصد از کل نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیروگاه‌های انشعابی یا خانگی هستند
تأمین پایدار گاز در زمستان/عسلویه تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور +فیلم
قطارهای کانتینری روسی در راه تهران
اخراج کارمندان دارای حداقل ۳ فرزند و بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار ممنوع شد
تکذیب شایعه «ابر دزدی» از ایران؛ جابجایی ابر‌ها هنوز در توان بشر نیست
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴
آسانسور‌های مسکن مهر تعیین تکلیف شد
فرصت ویژه توانیر برای صنایع انرژی‌بر؛ افزایش سقف مصرف برق در ازای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی
دلایل عدم بارش باران در پاییز اعلام شد+ فیلم
هشت شرکت پروژه جدید در مسیر پذیره نویسی بورس تهران+ فیلم
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ عکس
منابع آبی تهران پاسخگوی عبور ایمن از ماه‌های پیش‌رو نیست
کمبودی در عرضه مرغ گرم نداریم/ قیمت هرکیلو مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزارتومان