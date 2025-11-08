تحلیلگران بازار سرمایه گفت: فعلا در این شرایط محدوده ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد را برای شاخص کل بورس میتوان بعنوان حمایت در نظر گرفت و انتظار اعداد بالاتری را از شاخص کل داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی ملک لی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با عدد سه میلیون و ۲۲۳ هزار واحد شروع به کار کرد و در پایان هفته و کاهش بسیار کم حدود ۰.۳ درصدی، به عدد سه میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید تا هفته‌ای متعادل در بورس تهران رقم بخورد.

او افزود: شاخص کل موفق شد در هفته گذشته سقف جدیدی را ثبت کند و البته پس از آن کمی کاهش یافت. فعلا در این شرایط محدوده ۳.۱۰۰.۰۰۰ واحد را میتوان بعنوان حمایت در نظر گرفت و انتظار اعداد بالاتری را از شاخص کل داریم.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: شاخص کل هم‌وزن که نماگر بهتری از وضعیت بورس تهران است، اما کمی بیشتر از شاخص کل کاهش داشت. این شاخص در روز اول کاری هفته گذشته با عدد ۹۲۶ هزار واحد شروع به کار کرد و پس از کاهش حدود نیم درصدی، در پایان هفته به تراز ۹۲۲ هزار واحد رسید.

او می‌گوید: این شاخص بر خلاف شاخص کل، موفق نشد سقف جدیدی ثبت کند. برای این شاخص نیز محدوده حمایتی ۹۰۰ واحد را پیش بینی می‌کنیم.

شایان ذکر است دیدگاه‌های فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، می‌تواند بر روند این شاخص‌ها تاثیر بگذارد.