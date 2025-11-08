باشگاه خبرنگاران جوان - میگل آنخل، خبرنگار اسپانیایی، گزارش داده با تصمیم فیفا، دیدار فینالیسیما، نبرد بین قهرمان آمریکای جنوبی و قهرمان اروپا، بین تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اسپانیا، در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۶ در ورزشگاه لوسیل قطر، محل برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۲، برگزار خواهد شد.

به این ترتیب هواداران فوتبال می‌توانند دوئل احتمالی بین لیونل مسی و لامینه یامال، فوق‌ستاره‌های پیشین و کنونی بارسلونا را در تاریخ هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۵، تماشا کنند.

آرژانتین در دوره قبلی این رقابت نیز با پیروزی مقابل ایتالیا، فاتح فینالیسیما شد.