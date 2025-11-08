تعداد قربانیان طوفان کالماگی در فیلیپین به ۲۰۴ کشته و ۱۰۹ مفقود رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های دولتی، تعداد کشته‌های طوفان کالماگی در فیلیپین روز شنبه به ۲۰۴ نفر و مفقود شدن ۱۰۹ نفر افزایش یافت.

خبرگزاری فیلیپین به نقل از مقامات شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بلایای طبیعی (NDRRMC) گزارش داد که در مجموع ۱۵۶ نفر به دلیل ویرانی‌های ناشی از کالماگی، که در محل با نام تینو شناخته می‌شود، زخمی شده‌اند.

سبو، آسیب‌دیده‌ترین استان در منطقه مرکزی ویسایاس است که در آن ۱۴۱ مورد مرگ گزارش شده است. در هر کدام از استان‌های آنتیک، ایلوئیلو، گیماراس، بوهول و لیت، یک مورد مرگ، در استان‌های ساوترن لیت، سه مورد در کاپیز، شش مورد در آگوسان دل سور، ۲۷ مورد در نگروس غربی و ۲۰ مورد در نگروس شرقی گزارش شده است.

تاکنون ۲.۹ میلیون نفر تحت تأثیر طوفان قرار گرفته‌اند، در حالی که ۲۸۲،۴۹۰ نفر دیگر آواره و به مراکز تخلیه منتقل شده‌اند. این ویرانی پس از آن رخ می‌دهد که زلزله قدرتمند ۶.۹ ریشتری در ۳۰ سپتامبر سبو را لرزاند و منجر به کشته شدن بسیاری و آوارگی هزاران نفر شد.

فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهور فیلیپین روز پنجشنبه به دلیل اثرات کالماگی و پیش‌بینی طوفان دیگر، وضعیت فاجعه ملی اعلام کرد.

اواخر روز جمعه، فیلیپین تحت تاثیر ابرطوفان فونگ-وونگ، که در زبان محلی با نام اووان شناخته می‌شود، قرار گرفت و باران‌های شدیدی را در مناطقی به همراه داشت که مقامات را مجبور به لغو پروازها، تعطیلی مدارس و تعلیق سفر‌های دریایی در برخی مناطق کرد.

طوفان کالماگی روز جمعه به ویتنام رسید و در آنجا پنج نفر را کشته و چندین نفر را زخمی کرد. مقامات اعلام کردند که بیش از ۲۰۰۰ خانه آسیب دیده و حدود ۲.۳ میلیون نفر تحت تأثیر این طوفان قرار گرفته‌اند و حدود ۳۹۸۰۰۰ نفر در مراکز تخلیه پناه گرفته‌اند.

منبع: آناتولی