نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس ارقام فایل‌های موجود در بازار حدود ۴۵۰ هزار تومان است که به طور متوسط با ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه، اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه شاخص اجاره‌بهای پیشنهادی در بازار اجاره مسکن تهران در مهرماه تغییری نسبت به شهریور ماه نداشت، اظهار کرد: در حال حاضر، متوسط اجاره‌بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران بر اساس ارقام فایل‌های موجود در بازار حدود ۴۵۰ هزار تومان است که به صورت متوسط در کنار ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه (پول پیش)، اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان برای عرضه می‌شود.

وی یکی از دلایل اصلی ثبات نسبی اجاره‌بها را عبور از فصل اصلی نقل و انتقال مستأجرها دانست.

بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه قراردادهای سال ۱۴۰۳ از روند افزایشی برخوردار بوده‌اند، گفت: میزان جابه‌جایی و انعقاد قراردادهای جدید افزایش یافته است؛ در حالی که معمولاً در حالت تمدید قرارداد، میزان افزایش اجاره‌بها برای سال بعد، کمتر از حالت انعقاد قرارداد جدید است.

وی افزود: طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش مسکن و خدمات پایه از مهر سال گذشته تا مهر امسال معادل ۳۷.۱ درصد اعلام شده است.

این مقام صنفی ادامه داد: تورم ماهانه مسکن در مهرماه ۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۴ درصد بوده است.

بیگی‌نژاد در پایان تصریح کرد: در بخش اجاره‌بها، تورم ۳۶.۵ درصد و در خدمات تعمیر و نگهداری، تورم ۴۴.۳ درصد گزارش شده است؛ به این معنا که اگر پارسال برای تعمیر خانه ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کردید، امسال همان کار حداقل ۱۴ میلیون تومان تمام می‌شود.

 

 

اجاره هر متر مربع باید یک سی ام قیمت هر متر مربع ملک باشه
