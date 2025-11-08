رئیس جمهور سابق آمریکا تأکید کرد که رئیس دولت باید برای شهروندان کار کند نه فقط برای میلیاردرها و میلیونرها.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا را به شرمسار کردن کشور متهم کرد.

بایدن در یک رویداد حزب دموکرات در اوماها، نبراسکا گفت: "من فقط می‌خواهم بدانید که شما برای ما کار می‌کنید، آقای رئیس جمهور. ما برای شما کار نمی‌کنیم. شما برای ما کار می‌کنید، نه فقط برای میلیاردرها و میلیونرها. منظورم این است که، صادقانه بگویم، من عصبانی هستم. این دموکراسی است و واقعیت این است که در دموکراسی‌ها هیچ پادشاهی وجود ندارد، هیچ پادشاهی. اما شما به گونه‌ای عمل می‌کنید که ما را به عنوان یک ملت شرمسار می‌کند." 

رئیس جمهور سابق آمریکا تخریب اخیر بال شرقی کاخ سفید را با رویکرد ترامپ به کل کشور مقایسه کرد. بایدن گفت: «کسی دیده که او با بال شرقی کاخ سفید چه کرده است؟ این نماد کاملی از ریاست جمهوری اوست.» به نظر او، ترامپ نیز همین کار را با «قانون اساسی، حاکمیت قانون و دموکراسی» انجام می‌دهد.

بایدن از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به عنوان رئیس جمهور خدمت کرد. او در ابتدا قصد داشت برای انتخاب مجدد تلاش کند، اما پس از عملکرد فاجعه‌بار در مناظره با ترامپ از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. کامالا هریس جایگزین او در رقابت‌های ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ به ترامپ باخت.

در ماه مه، دفتر بایدن اعلام کرد که رئیس جمهور سابق به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده است. در ماه سپتامبر، او تحت عمل جراحی برای برداشتن تومورهای بدخیم روی پوست خود قرار گرفت. در ماه اکتبر، سی‌بی‌اس نیوز گزارش داد که بایدن پرتودرمانی سرطان پروستات را به پایان رسانده است.

منبع: تاس

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کلا آمریکا باعث شرمساری بشریته
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۲۳:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پیرمرد های روانی دنیا سیاست رو به دست گرفتند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دیگه به دیگ می گه ته دیگت سوخت ?
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
سگ زرد برادر شغال است
دیگ به دیگ میگه روت سیاه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
الان عملکرد مسئولان ما واقعا باعث خوشحالی و مفرح ماست عایا ؟!؟!؟؟!
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ترامپ ازپیشرفت های چین خشمگین است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این دعواهای زرگری سر لحاف ملانصرالدینه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
فعلا که عملکرد مسئولان کشور خودمان مایه ی شرمساری ایرانیان در بین کشورهای همسایه است که روزی آرزوی ایران را داشتند....
۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خودتون رای دادید به ناراضی تراشان حالا بخورید نوش جانتان
United States of America
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ظاهرا بايدن خبر از وضعيت افتضاح ايران ندارد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
رئیس جمهوری آمریکا تصمیم داره تمام سیاره و منظومه رو با نابود کردن و سوزاندن خورشید ازبین ببره !
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۱۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
زیاد خودتو اذیت نکن از قدیم گفتن سگ زرد برادر شغاله
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
کلا رژیم آمریکا مایه ننگ و شرمساری بشریته ، ان شاالله بزودی حکومت عدالت محور آقا بقیه الله الاعظم را خواهیم دید تا تمام ملت های جهان تفاوت حاکمیت حاکم الهی با شیاطینی مثل ترامپ و بایدن و اوباما و نتانیابو ووو را به چشم خود خواهند دید
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
هردو مایه ننگ بشر هستین.
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دیگ به دیگ میگه روت سیاه
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
واقع هر کس نمادهای این دو حزب را نامگذاری کرده درست بوده دمکرات‌ها عین خر هستند و جمهوری خواهان هم فیل هستند هیچ چیز حالیشان نیست مثل حیوان هستند
۲
۱۳
پاسخ دادن
۱۲
