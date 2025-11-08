رئیس جمهور سابق آمریکا تأکید کرد که رئیس دولت باید برای شهروندان کار کند نه فقط برای میلیاردرها و میلیونرها.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا را به شرمسار کردن کشور متهم کرد.
بایدن در یک رویداد حزب دموکرات در اوماها، نبراسکا گفت: "من فقط میخواهم بدانید که شما برای ما کار میکنید، آقای رئیس جمهور. ما برای شما کار نمیکنیم. شما برای ما کار میکنید، نه فقط برای میلیاردرها و میلیونرها. منظورم این است که، صادقانه بگویم، من عصبانی هستم. این دموکراسی است و واقعیت این است که در دموکراسیها هیچ پادشاهی وجود ندارد، هیچ پادشاهی. اما شما به گونهای عمل میکنید که ما را به عنوان یک ملت شرمسار میکند."
رئیس جمهور سابق آمریکا تخریب اخیر بال شرقی کاخ سفید را با رویکرد ترامپ به کل کشور مقایسه کرد. بایدن گفت: «کسی دیده که او با بال شرقی کاخ سفید چه کرده است؟ این نماد کاملی از ریاست جمهوری اوست.» به نظر او، ترامپ نیز همین کار را با «قانون اساسی، حاکمیت قانون و دموکراسی» انجام میدهد.
بایدن از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به عنوان رئیس جمهور خدمت کرد. او در ابتدا قصد داشت برای انتخاب مجدد تلاش کند، اما پس از عملکرد فاجعهبار در مناظره با ترامپ از رقابتها کنارهگیری کرد. کامالا هریس جایگزین او در رقابتهای ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ به ترامپ باخت.
در ماه مه، دفتر بایدن اعلام کرد که رئیس جمهور سابق به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده است. در ماه سپتامبر، او تحت عمل جراحی برای برداشتن تومورهای بدخیم روی پوست خود قرار گرفت. در ماه اکتبر، سیبیاس نیوز گزارش داد که بایدن پرتودرمانی سرطان پروستات را به پایان رسانده است.
منبع: تاس