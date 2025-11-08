باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای جودوی ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی با مبارزه ابوالفضل محمودی نماینده ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم آغاز شد.
در این ورزن ۱۷ جودوکار حضور داشتند که محمودی در نخستین دیدار خود به مصاف یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان رفت و موفق شد با ۳ امتیاز یوکو حریف خود را شکست دهد و به مرحله یک هشتم صعود کند.
وی در این مرحله به مصاف نماینده کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا میرود.
در بخش بانوان و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، سمیرا خاکخواه از ساعاتی دیگر در مبارزه اول رو مقابل ترکیه روی تاتامی میرود.
الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابتها هستند که در روزهای آینده روی تاتامی میروند.
این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکار (۸۷ مرد و ۷۱ زن) طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار میشود.