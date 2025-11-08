باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جودوی ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی صبح امروز شنبه ۱۷ آبان ماه آغاز شد.

سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا به‌عنوان نخستین جودوکار بخش بانوان کشورمان در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدی‌ها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.

در این وزن ۹ ورزشکار حضور داشتند.

پیش از این ابوالفضل محمودی در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم نماینده کشور تاجیکستان را با سه امتیاز یوکو شکست داد و راهی مرحله یک‌هشتم شد.

الیاس پرهیزگار (وزن منهای ۸۱)، امیرعباس چوپان (وزن منهای ۹۰)، مریم بربط پرچمدار کاروان ایران (وزن منهای ۷۰) دیگر نمایندگان ایران در این دوره از رقابت‌ها هستند که در روز‌های آینده روی تاتامی می‌روند.

این دوره از مسابقات با حضور ۳۲ کشور و مجموع ۱۵۸ جودوکار (۸۷ مرد و ۷۱ زن) طی روز‌های شنبه و یکشنبه در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می‌شود.