معاون وزیر جهاد گفت: مردم انواع گوشت اعم از گوشت قرمز، ماهی و مرغ را از فروشگاه‌های مجاز و دارای برچسب دامپزشکی خریداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اگر دام تب ‌برفکی گرفت یا بیمار شد دوره پرهیزی وجود دارد که در آن زمان، ما دام را درمان می‌کنیم یا به عبارتی، آن دام یک دوره پرهیز دارد که پس از اتمام بیماری، دارویی که مصرف شده از بدنش دفع شود.

به گفته وی، بعد از دفع شدن، شیر و گوشت دام قابل مصرف است و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همکاران ما دام‌ها را قبل از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار نیز معاینه می‌کنند.

معاون وزیر جهاد گفت: مردم انواع گوشت اعم از گوشت قرمز، ماهی و مرغ، تخم‌مرغ یا عسل را اگر از محل و فروشگاه‌های مجاز خریداری کرده‌اند یا اگر محصول خریداری‌شده، شناسنامه محصول و مهر تایید دامپزشکی را داشته باشد، با اطمینان مصرف کنند.


نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۱۴:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همون گوشتهای آلوده از فروشگاهای مجاز بین مردم پخش شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باشه حتما قبل از خرید اطلاع رسانی میکنیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مگر وقتی می گویید مطمئن باشید ما مطمئن میشیم بلکه بد تر می ترسیم چون دروغگویی می کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خیلی درو۶ می گوید ،،،، آقای وزیر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۸:۳۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مگه مردم گوشت هم می توانند بخرند فقط دروغ مدیران بی سواد و دزد و نادان و نالایق
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قاسم
۱۳:۵۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ماره دزدها ومال مردم خورها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مردم اصلا پولی دارن که گوشت بخرن؟!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مردم گوشتی که شما با رانت میخواهید به مردم بیچاره با قیمت دلاری 200 تومان میخواهید بفروشید نمیخواهند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پول ندازیم
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۲۳:۱۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر فرانسه
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
جناب وزیر چه فکر کردی توان خرید مگر وجود دارد که به دنبال آن هستی ملت از کجا خرید کنند .
۲
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نادر
۲۱:۳۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مردم گوشت راازفروشگاه های زنجیره ایی تهیه نکنید،همین دوروزپیش بسته۲کیلویی گوشت ازفروشگاه خیلی محروف که اول اسمش ج هست خریدم که روی بسته زده بودگوشت بره گوسفند۱/۸۷۰هزارتومان پولموریختم دور،چون اولاگوشت گوسفندنبود،دوماآشغال گوشت بزبودکه بوی فسادمیدادوفروشنده هم پس نگرفت،ازهرجامیخریدازفروشگاه زنجیره ایی نخرید.والسلام
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
باشه .آی باشه.دست بردارید چی میگی شما هر روز با این خبرهای الکی
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
آخه این آب توی هاونگ کوبیدنتان چه معنی داره ؟ یعنی یک کودک ده ساله هم میدونه که حذف صفر هییییچ تاثیری در ارزان شدن قیمت‌ها نداره ، آیا این طرح های شما یه نو معطل نگه داشتن کشور نیست؟؟

چرا زمین های طرح حمایت از خانواده و فرزند آوری رو که دو سال قبل ثبتنام قطعی شده و تایید شده واگزار نمیکنین ؟ تا کی قراره از دولتمردان خیانت ببینیم ، چرا طرح های دولت شهید رئیسی رو که تماما حمایت از خانواده بود رو دارین یا حذف میکنین یا عمدا اجرا نمیکنین
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
مردم پول ندارن نان بخرن بعد آمدید از گوشت صحبت میکنین ؟ در کشوری که ثروت اول دنیاست اما شما مردم رو با خاک بیابان یکسان کردین
۰
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
گوشت گوسفند گرفتم با زود پز سه ساعت طول کشید پخته شود
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نادر
۲۱:۳۳ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دقیقا،گوشت میش وبزپاکستانی راتوفروشگاه های زنجیره میندارن به مردم،پس مآموران بهداشت توکارخانه هاکارشون چیه؟باج گرفتن وبستن چشم؟؟؟هرآشغالی رابسته بندی میکنندبنام گوسفندی میفروشن به ملت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دقیقا... من هم گوشتی که از فروشگاه رفاه خریده بودم گذاشتم تو قابلمه 4 ساعت بعد اصلا نپخته بود بعد ریختم ت زودپز هر یک ساعت باز کردم دیده نپخته 3 ساعت تمام طول کشید بپزه... آخرشم ترسیدیم بخوریم ریختم دور... نمیدونم گوشت چی بود... خدا ازتون نگذره...
۱۲
