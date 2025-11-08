باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اگر دام تب ‌برفکی گرفت یا بیمار شد دوره پرهیزی وجود دارد که در آن زمان، ما دام را درمان می‌کنیم یا به عبارتی، آن دام یک دوره پرهیز دارد که پس از اتمام بیماری، دارویی که مصرف شده از بدنش دفع شود.

به گفته وی، بعد از دفع شدن، شیر و گوشت دام قابل مصرف است و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. همکاران ما دام‌ها را قبل از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار نیز معاینه می‌کنند.

معاون وزیر جهاد گفت: مردم انواع گوشت اعم از گوشت قرمز، ماهی و مرغ، تخم‌مرغ یا عسل را اگر از محل و فروشگاه‌های مجاز خریداری کرده‌اند یا اگر محصول خریداری‌شده، شناسنامه محصول و مهر تایید دامپزشکی را داشته باشد، با اطمینان مصرف کنند.

