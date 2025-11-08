در نشست نهایی هماهنگی (FPC) رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، نمایندگان نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی دریایی سپاه و ارتش در شهر شانگهای چین شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه نمایندگان نیرو‌های دریایی کشور‌های عضو گروه بریکس شامل روسیه، آفریقای جنوبی، چین و اندونزی با هدف نهایی کردن زمان و مکان نهایی برگزاری رزمایش، شرکت و برنامه‌های رزمایش را در فاز ساحلی و دریایی، تاکتیک‌ها و عملیاتی، نحوه ورود و شرکت شناور‌ها و همچنین ناظرین در این رزمایش به توافق رسیدند.

نمایندگان شرکت کنند اعضای گروه بریکس هدف از این رزمایش را جامعیت، همبستگی و همکاری نزدیک میان کشور‌های عضو در حوزه‌های امنیت دریایی، دفاع مشترک و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اعلام کردند.

رزمایش «اراده برای صلح ۲۰۲۶» آفریقای جنوبی، با هدف ارتقاء همکاری‌های نظامی و امنیتی، کشور‌های عضو بریکس و نمادی از همکاری و همگرایی منطقه‌ای و جهانی در حال برنامه ریزی است و پیش بینی می‌شود در نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۶ در کشور آفریقای جنوبی برگزار شود.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: نیروی دریایی ، جمهوری اسلامی ایران ، چین
خبرهای مرتبط
۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور ثبت شد
دانشگاه‌های افسری ارتش دانشجو می‌پذیرد
سخنگوی سپاه: در ترور شهید هنیه خراب‌کاری در کار نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۴:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
زیر دریایی چینی ما کپک زدن قابل تعمیر هم نیستند آسمان ایران را آلوده میکنید نمیدونم چه مرضی دارید که مثل مگس رو گه نشین به این گه ها میچسپید
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
ازتخصص آنها هم باید یاد گرفت
۰
۰
پاسخ دادن
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
آخرین اخبار
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند
دیدار سفیر جدید تهران در پیونگ‌یانگ با عراقچی