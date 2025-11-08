حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب شرقی لبنان منجر به شهادت دو برادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو بین شهرهای عین عطا و شبعا در جنوب شرقی لبنان، منجر به شهادت دو برادر شده است.
ارتش اسرائیل در مورد آخرین حمله مرگبار که به سلسله حملات فزایندهای که در روزهای اخیر در لبنان انجام داده است، علیرغم آتشبس منعقد شده در یک سال پیش، افزوده است، اظهار نظری نکرده است.
هفته گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، حزبالله را به تلاش برای مسلح کردن مجدد متهم کرد و مدعی شد که اسرائیل در پاسخ «در صورت لزوم اقدام خواهد کرد».
منبع: الجزیره