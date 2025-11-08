نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور تأمین مالی پروژه‌های مسکن و با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک برای تسریع در پرداخت تسهیلات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به‌منظور رفع موانع پرداخت تسهیلات به پروژه‌های مسکن حمایتی و تسریع در عقد قراردادهای بانکی، نشست مشترکی میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی امروز (شنبه) هفدهم آبان ماه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در این نشست، بر لزوم پرداخت تسهیلات ساخت برای تمام ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در سراسر کشور تأکید کرد. 

وی خواستار اعمال مبلغ افزایش‌یافته وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان برای قراردادهای جدید و واحدهایی که دارای بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی هستند، شد.

بنابر این گزارش از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی دارای متقاضی فعال، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد هنوز موفق به عقد قرارداد تسهیلات بانکی نشده‌اند که ادامه ساخت آنها نیازمند تأمین فوری منابع مالی است.

تعهد بانک مرکزی برای پرداخت کامل وام‌ها

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این نشست اعلام کرد: بانک ها متعهدند پرداخت تسهیلات به همه ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی را بر اساس برنامه زمان‌بندی دنبال کنند. برای تحقق این هدف، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود که هر دو هفته گزارشی از روند پرداخت‌ها، مشکلات و موانع احتمالی ارائه خواهد داد.

تأکید بر تسریع عقد قراردادها

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه  بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی هستند، افزود: با بانک‌هایی که در عقد قرارداد تأخیر داشته‌اند، نشست‌های مشترک برگزار می‌کنیم و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

از دیگر تصمیمات مهم نشست امروز، پیش‌بینی امکان درج دلیل رد درخواست در سامانه تم برای امکان پایش برخط وضعیت پرداخت‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها بود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: وزارت راه و شهرسازى ، بانک مرکزی ، پرداخت وام ، تسهیلات مسکن
