رئیس موزه گل محمدی گفت: ایران با ۳۰ هزارهکتار سطح زیرکشت و تولید ۹۰ هزارتن گل محمدی، بزرگترین تولیدکننده در دنیا به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایرج رستگار، رئیس موزه گل محمدی با بیان اینکه گل محمدی گل ملی ایران است و با پیشینه چندین هزار ساله کهن میراث گرانقدر این سرزمین به شمار می‌رود، گفت: سابقه دیرینه گل محمدی سبب ساز شد تا در حوزه‌های گوناگون زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی مردم عجین شود.

رستگار عنوان کرد: از آنجایی که عربستان گل محمدی را با عنوان رز طایف به ثبت جهانی رسانیده است و ترکیه در حال ثبت عصاره گل محمدی به نام عصاره اسپارتا در اتحادیه اروپا است برپایی همایش ایران، سرزمین گل محمدی ضرورت جدی در را‌ستای خود آگاهی ملی و دگرآگاهی جهانی است.

رستگار با بیان این مطلب که همت موزه گل محمدی ایران و همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۷ آبان ماه جاری در دانشکده طب ایرانی برگزار می‌شود، افزود: ایران خاستگاه و کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان است و این گل از ایران به عثمانی و سپس به سوریه و از آنجا به اروپا رفته است.

رئیس موزه گل محمدی ایران با بیان اینکه ایران با ۳۰ هزار هکتار، بزرگترین سطح کشت گل محمدی در جهان را دارا است، ادامه داد: ثبت جهانی گل محمدی به نام ایران ضرورتی است. صیانت از این گل، صیانت از میراث فرهنگی و وظیفه‌ی ملی است.

رستگار  گفت: ریشه‌شناسی واژه گل و گلاب، نماد شناسی گل محمدی در ادبیات پارسی و تجلی آن در نقاشی گل و مرغ، گل محمدی در متون تاریخ پزشکی ایران، تجلی نقش مایه گل محمدی در بافته‌های ایران، نقش گل محمدی در گیاه درمانی کهن ایران، تحلیل ریشه شناسی نقش گل محمدی در معماری ایران، گل و گلاب در سپیده دم شعر فارسی و ایران، کانون تنوع ژنتیکی گل محمدی در جهان را از محورهای همایش خواند و گفت: علاقه‌مندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت موزه گل محمدی گل محمدی ایران مراجعه کنند.

گفتنی است؛ ایران با سطح زیر کشت ۳۰ هزار هکتاری گل محمدی، تولید آن در کشت آبی و دیم ۳ تن در هکتار و کل تولید ۹۰ هزار تن برآورد می‌شود. در واقع ایران بزرگترین تولیدکننده گل محمدی در جهان به شمار می‌رود و با وجود تحریم‌ها به ۵ قاره صادرات گل خشک، اسانس و گلاب دارد. عمده کشورهای صادراتی کشور چین، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکا است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
گل رز = خوش بوترین گل عالم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
عطر رز = عطر بهشت
۰
۰
پاسخ دادن
