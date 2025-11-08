همزمان با ورود قطار باری روسیه حرکت منظم قطار‌های مشترک ایران - روسیه کلید خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نخستین قطار باری برنامه ریزی شده از روسیه به بندر خشک آپرین در ایران وارد شد. این قطار شامل ۶۲ کانتینر ۴۰ فوتی حامل کاغذ، خمیر کاغذ و سایر مشتقات کاغذ است که مقصد آن‌ها ایران و عراق است.

این قطار سفر خود را از ۹۰۰ کیلومتری شمال مسکو آغاز کرده و با عبور از کشورهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، از مرز «اینچه‌برون» وارد ایران شده و در مدت ۱۲ روز به بندر خشک آپرین رسیده است.

تشکیل چنین قطاری در این مقیاس، نیازمند هماهنگی گسترده میان نهادهای متعدد از جمله راه‌آهن کشورهای مسیر، گمرکات، فورواردرهای ریلی، صاحبان کالا و گیرندگان محموله بوده است.این موفقیت، دستاوردی بزرگ برای کریدور شمال- جنوب به شمار می‌آید.

این رویداد نه تنها گامی مهم در تقویت روابط تجاری میان ایران و روسیه است، بلکه آغازی بر حرکت‌های منظم قطار میان ایران، روسیه و کشورهای همسایه آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

در همین داریوش یزدی مدیرعامل بندر خشک تهران(آپرین) اظهار داشت: ورود این قطار پیام آور ظرفیت‌های بسیار زیاد کریدور حمل و نقلی شمال- جنوب است که شمال آسیا را به اقیانوس هند و بازارهای پررونق جنوب وصل می‌کند.

داریوش یزدی افزود: بندر خشک ریلی آپرین یک قطب مهم منطقه‌ای کشوری و شهری است که توزیع کارآمد کالا بین تهران، سایر مناطق و دیگر کشورهای اطراف را میسر خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: ورود این قطار یک شروع برای راهی است که رونق همکاری و صلح را برای کشورهای منطقه به دنبال خواهد داشت.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از روس جز خیانت به ما چیزی نرسیده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
البته که رایگانه وپولهم برایخرجی وخریدهم میدن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
این کار مهم است .
بین این همه اخبار بد . این خبر خوبی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
از مسیر ارمنستان که سریعتر بود!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
رایگانه بریم سوار بشیم؟
۲
۴
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۲۰:۰۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
واقعا چه افتخاری بالاتر از این؟ بر طبل شادانه بکوبید بالاخره یه قطار خارجی وارد ایران شد
۰
۰
پاسخ دادن
