ستاره مونته نگرویی پرسپولیس به دلیل مصدومیت یک ماه از میادین دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی تیم فوتبال پرسپولیس که در فصل نقل و انتقالات تابستانی با نظر وحید هاشمیان جذب شد خیلی زود توانست در ترکیب ثابت سرخپوشان قرار گیرد و با بازی‌های خوب مورد تحسین کارشناسان و هواداران نیز قرار بگیرد.

باکیچ در بازی مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد و مجبور به ترک زمین شد و اوسمار میلاد سرلک را جایگزین او کرد.

گفته می‌شود مصدومیت باکیچ از ناحیه چهار سر ران است و پیش بینی می‌شود او یک ماه از میادین دور باشد. البته باکیچ پیش از مصدومیت برای فیفادی پیش رو به اردوی تیم ملی فوتبال مونته نگرو دعوت شده بود، اما با وجود مصدومیت راهی کشورش شد.

به نظر می‌رسد باکیچ با هماهنگی کادرفنی و پزشکی پرسپولیس قصد دارد روند درمان خود را در اروپا پیگیری کند که با وجود مصدومیت راهی کشورش شده است.