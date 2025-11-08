ستاره مونته نگرویی پرسپولیس به دلیل مصدومیت یک ماه از میادین دور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارکو باکیچ هافبک مونته نگرویی تیم فوتبال پرسپولیس که در فصل نقل و انتقالات تابستانی با نظر وحید هاشمیان جذب شد خیلی زود توانست در ترکیب ثابت سرخپوشان قرار گیرد و با بازی‌های خوب مورد تحسین کارشناسان و هواداران نیز قرار بگیرد.

باکیچ در بازی مقابل استقلال خوزستان دچار مصدومیت شد و مجبور به ترک زمین شد و اوسمار میلاد سرلک را جایگزین او کرد.

گفته می‌شود مصدومیت باکیچ از ناحیه چهار سر ران است و پیش بینی می‌شود او یک ماه از میادین دور باشد. البته باکیچ پیش از مصدومیت برای فیفادی پیش رو به اردوی تیم ملی فوتبال مونته نگرو دعوت شده بود، اما با وجود مصدومیت راهی کشورش شد.

به نظر می‌رسد باکیچ با هماهنگی کادرفنی و پزشکی پرسپولیس قصد دارد روند درمان خود را در اروپا پیگیری کند که با وجود مصدومیت راهی کشورش شده است.

برچسب ها: پرسپولیس ، اوسمارلوس ویرا ، مونته نگرو ، فیفادی
خبرهای مرتبط
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
جسارت؛ نسخه شفابخش اوسمار برای پرسپولیس
شکایت باشگاه استقلال از پرسپولیس
ابلاغیه کمیته انضباطی برای چند بازیکن پرسپولیس
برگزاری دیدار تراکتور و پرسپولیس با حضور هواداران
پرسپولیسی‌ها به کمیته اخلاق احضار شدند
ایمان عالمی: هر بار در استقلال بودم در پایان فصل جام گرفتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال