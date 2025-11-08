سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی پیش از عزیمت به این کشور، با وزیر امور خارجه دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس طالبی‌فر، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی، پیش از عزیمت به محل ماموریت، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و برنامه پیشنهادی خود را برای ایفای وظایف محوله در مسئولیت جدید ارائه کرد.

عراقچی ضمن آرزوی موفقیت برای سفیر جدید تهران در پیونگ یانگ، اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌ها به منظور گسترش روابط با کره شمالی در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش ایرنا، پیش‌تر آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های هند، بنگلادش، کره شمالی، نیجریه، تانزانیا و مالی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای دیپلمات‌های اعزامی در مأموریت‌های پیش‌رو تأکید کرد که «در شرایط حساس کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که با تلاش مضاعف، روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های مقصد در همه عرصه‌ها توسعه و تعمیق یابد.»

سفیران اعزامی نیز با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی کشور، ابراز داشتند که با استفاده از همه توان خود در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و گسترش مناسبات دوستانه با کشور‌های محل مأموریت گام‌های مؤثر و عملیاتی برخواهند داشت.

