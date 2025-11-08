۱۹ سد کشور در آستانه خشک شدن کامل قرار گرفتند و تنها کمتر از ۵ درصد آب دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شنبه ۱۷ آبان، شمار سد‌هایی که کمتر از پنج درصد آب دارند، به ۱۹ سد رسید. یعنی تقریباً از هر ده سد فعال، یکی در آستانه خشک شدن کامل قرار دارد.

در ابتدای آبان، فقط ۸ سد در چنین وضعیتی بودند؛ یعنی در کمتر از دو هفته، تعداد سد‌های بحرانی بیش از دو برابر شده است.

سد‌های فریمان، کریت، دوستی، بار و طرق از حوضه فلات مرکزی و شرقی، سد‌های بارزو، ووشمگیر، دانشمند، لار و آلاک از حوضه اترک و شمالی، سد‌های رودبال، تنگاب و استقلال از حوضه زهره و جنوبی، سد‌های عباس‌آبادلیکه و بانه از حوضه کرخه و غرب، سد قوری‌چای از حوضه ارس و سد‌های آی‌دوغموش، سفیدرود و سنگه‌سیاه از حوضه سفیدرود اکنون همگی کمتر از پنج درصد آب دارند.

برچسب ها: سدهای آبی ، وضعیت سدها ، مصرف آب ، صرفه جویی اب
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۳:۴۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الان تو شهر ها و شهرستان های ایران چاههای عمیقی هستن که شهرداریها و بعضی ادارات برای استفاده خودشون دارن فقط برای خودشون استفاده میکنن مثلا در شهرستان اسکو اذربایجان شرقی شهرداری اسکو سه عدد چاه عمیق دوازده اینچی دارد که فقط برای خودش استفاده می‌کند و به کشاورزان اسکو هیچ آبی نمیفروشد حتی در نقاط مختلف تبریز چاههای عمیقی هستند که مخصوص استفاده شهرداری هستند مثلا یک چاه در منطقه گجیل تبریز واقع است که سالی ۱۲ ماه آب می‌دهد و این آب داخل جوی هدر می‌رود قطر لوله این آب کمتر از ۶ اینچ نیست در اکثر مناطق مرکزی تبریز همین شرایط است فکر کنم در دیگرنقاط کشور هم چاه های عمیقی وجود داشته باشند که شهرداری ها و دیگر ادارات برای خود بهره برداری کرده‌اند و اجازه استفاده به دیگران را نمیدهند چرا وزارت نیرو از آن آب‌ها استفاده نمیکند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۸:۳۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقط سد ساختید چون پول در سد ساختن است وزیران و مدیران بی سواد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مدیرانی که سالها بدون داشتن برنامه ای برای پراکندگی درست جمعیت، سیاست افزایش جمعیت را دنبال کردند، باید مخاکمه و مجازات شوند.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سادلوح
۰۶:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
رحم کنید تا به شما رحم شود، مهمان حبیب خداست، مهمان روزیشو با خودش میاره ، هر آنچه برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه،
این ضرب المثل هایی است که ایرانیان زیر پا گذاشتن و خودشان هم گرفتار شدن
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا از زمان رییسی که جمعیت افغانی ها رو از سه میلیون به بیست میلیون رسوند مشکل آب و برق ایجاد شده....همرو تا نفر آخر اخراج میکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرا ازدریای عمان وخلیج فارس سریعترپروژه آبرسانی به مرکزوفلات ایران اجرانمیکنید.هیچ کاری درحال حاضرمهمترازبحث آب نیست...توروخدا دست بجنبیدقبل ازاینکه مردم به جان هم بیوفتند.
آدم تعجب میکنه شمال دجنوب کشوردریا باشه بازکشورش خشکسالی داشته باشه
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
درستش میکنم با یک میلیارد دلار دستمزد آن هم برای کشورم و اگر عربها بخواهند ۵۰ میلیارد دلار و باضمانت گردنم .
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
کشور خشک شد کجا بریم؟ افغانستان هم ما رو راه نمی‌دهند و قبول ندارن
۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بدبخت افغانستان اگه آب داشت که کابل پایتخت خودشو آب و برق میداد ....درضمن کل خاورمیانه دچار خوشحالی شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خدایا زلزله دردش و زجرش کمتره بده راحت شیم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از دست آوردهای پزشکیان!! والا من به جاشون بودم از خجالت استعفا میدادم
۱۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نه عزیزم خیانت جلیلی ودولت سیزدهم بود که قهرمانش کردید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آره مثلا الان اگه زاکانی بود الان سد ها پر آب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آخر دولت رییسی ته‌مانده های اون سدهارو باز گذاشتن تا دولت پزشکیان زمین بخوره میگی نه برو بخون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خاک عالم تو سرتون
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چند سال پیش بسیار زیاد از آبهای ژرف کارشناسان حرف می‌زدند الان کسی چیزی نمی گویند
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
انشالله زمستان پر بارشی داشته باشیم اوضاع خیط باید صرفه جویی بکنیم
قابل توجه به افرادی مسعولیت احساس نمی کنند 2ساعت شیر باز میکنند ماشین می شویند
خدا خودش باران پربار به همه جای جای جهان بفرستد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
با کل دنیا قطع ارتباط میکنید یزمانی از بی آبی هممون میمیریم
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خدایا رحم کن

باران رحمت بر ایران ما ببار
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بااین مسئولان نظام حتما بتو رحم میکند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
خدا رحم کنه
۱
۲۷
پاسخ دادن
