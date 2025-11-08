۱۹ سد کشور در آستانه خشک شدن کامل قرار گرفتند و تنها کمتر از ۵ درصد آب دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شنبه ۱۷ آبان، شمار سد‌هایی که کمتر از پنج درصد آب دارند، به ۱۹ سد رسید. یعنی تقریباً از هر ده سد فعال، یکی در آستانه خشک شدن کامل قرار دارد.

در ابتدای آبان، فقط ۸ سد در چنین وضعیتی بودند؛ یعنی در کمتر از دو هفته، تعداد سد‌های بحرانی بیش از دو برابر شده است.

سد‌های فریمان، کریت، دوستی، بار و طرق از حوضه فلات مرکزی و شرقی، سد‌های بارزو، ووشمگیر، دانشمند، لار و آلاک از حوضه اترک و شمالی، سد‌های رودبال، تنگاب و استقلال از حوضه زهره و جنوبی، سد‌های عباس‌آبادلیکه و بانه از حوضه کرخه و غرب، سد قوری‌چای از حوضه ارس و سد‌های آی‌دوغموش، سفیدرود و سنگه‌سیاه از حوضه سفیدرود اکنون همگی کمتر از پنج درصد آب دارند.