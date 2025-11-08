شاگردان فراز کمالوند موفق شدند در خارج از خانه به یک برد قاطع دست پیدا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های لیگ دسته اول کشور با برگزاری ۸ مسابقه از هفته یازدهم از سر گرفته شد و تیم‌های لیگ یک به مصاف رقبای خود رفتند. البته که تقابل هوادار و سایپا قرار است فردا ۱۸ آبان‌ماه برگزار شود.

در مهمترین دیدار تیم صدرنشین نساجی مازندران مهمان شناورسازی قشم بود که با سه گل به پیروزی رسید. این بازی در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد و حسین شنانی یک بار و علی نصیری دو بار در این بازی گلزنی کردند.

با نتیجه سه بر صفر در این مسابقه، فراز کمالوند بدون هیچ شکستی و با ۲۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و شاگردانش با ۸ برد و ۳ تساوی همراه با ۱۸ گل زده و تنها ۲ گل خورده عملکردی فوق‌العاده ثبت کردند تا امید شهر خسته برای بازگشت به لیگ برتر، در امیدوارکننده‌ترین حالت خود باشد.

البته که حالا سایپا و هوادار هر دو با ۱۶ امتیاز در رده دوم و سوم هستند که تساوی در دیدار فردا باعث می‌شود تا اختلاف‌شان با صدر جدول به ۱۰ امتیاز برسد.

نتایج هفته یازدهم لیگ دسته اول

شهرداری نوشهر ۱-۱ پالایش نفت بندرعباس

مس سونگون ۱-۰ بعثت کرمانشاه

فرد البرز ۰-۰ نود ارومیه

آریو اسلامشهر ۱-۰ نیروی زمینی

مس شهر بابک ۲-۱ داماش گیلان

نفت و گاز گچساران ۲-۱ مس کرمان

پارس جنوبی جم ۱-۲ صنعت نفت آبادان

شناورسازی قشم ۰-۳ نساجی مازندران