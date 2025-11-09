رئیس پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران گفت: ورود مفاهیم ترکیبیاتی به کتاب‌های درسی، مسیر رشد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی را هموار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ابوالفضل اسدی، رئیس پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت آموزش مباحث ترکیبیات از سنین پایین، بر لزوم ورود این مبحث به کتاب‌های درسی دوره ابتدایی تأکید کرد و گفت گسترش آموزش ترکیبیات می‌تواند زمینه‌ساز رشد خلاقیت دانش‌آموزان و ارتقای توان علمی کشور در حوزه‌هایی مانند علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی باشد.

رئیس پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران افزود: ترکیبیات از مباحث پایه‌ای و اثرگذار در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی است و آموزش آن در سنین پایین می‌تواند باعث پرورش تفکر منطقی و تحلیلی در دانش‌آموزان شود. به گفته او در حالی که در کشور‌هایی مانند روسیه دانش‌آموزان از پایه چهارم و پنجم با مفاهیم ترکیبیاتی آشنا می‌شوند، در ایران آموزش این مباحث به‌صورت محدود و تنها از پایه دهم آغاز می‌شود.

اسدی ادامه داد: اگر قرار است ایران در عرصه‌های علمی و فناوری از جمله هوش مصنوعی جایگاه بالایی داشته باشد، باید آموزش ترکیبیات از سطوح پایین تحصیلی در برنامه درسی گنجانده شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

براساس گزارش‌ها،  این دوره از المپیاد ترکیبیات ایران روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۸ و ۹ آبان با حضور شرکت‌کنندگانی از ۷۳ کشور بدون هیچ مشکلی و در کمال امنیت و آرامش برگزار شد.وی ادامه داد: آزمون در چهار سطح شامل نونهالان، مقدماتی، پیشرفته و آزاد برگزار شد که دو سطح نونهالان و مقدمانی در روز اول به کار خود پایان دادند و برگزیدگان سطح‌های پیشرفته و آزاد در آزمون دوم حضور یافتند.

برچسب ها: المپیاد جهانی ، ترکیبیات
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام پنجمین دوره المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران آغاز شد
مخالفت نخبگان ایرانی با حضور دانش‌آموزان اسرائیلی در المپیاد ترکیبیات
در جشنواره شهید رجایی؛
باشگاه دانش پژوهان جوان برترین دستگاه کشور با اقدام برجسته و تحول‌آفرین شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
بابت دنبال آب میدوید
مامان دنبال یارنه معیشتی تو صف می‌رود
آسمان دیگرباره نمی بارد
ایران دیگر بنزین ندارد
پول ایران تمام شد
لبنان و یمن وغزه بودجه ایران را می بلعند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۰۹:۱۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ترکیبات وهندسه اساس پرورش خلاقیت ذهنی دانش آموزان می باشد.به شرطی که در آموزش آنها رعایت شرایط رشد ذهنی و سنی دانش آموزان را رعایت کنیم.در غیر اینصورت باعث دلزدگی و فرار دانش آموزان از ریاضی می شود .همانطور که الان با کتب غیر اصولی در دوره های ابتدایی و متوسطه اول باعث. گریزان شدن اکثر دانش آموزان از ریاضی شده ایم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فعلا یادگیری جنگ عراق و جنگ ۱۲ روزه و قرآن و دینی برا آموزش و پرورش مهمتره
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ترکیبت رو
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
البته بیشتر آمار و بهینه سازی جبری دخیله در بحث هوش مصنوعی جناب
۰
۰
پاسخ دادن
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
آخرین اخبار
۵ فایده شگفت‌انگیز ماهی که فراتر از امگا ۳ هستند
آیا تکیه بر هوش مصنوعی به یادگیری آسیب می‌رساند؟
چگونه بفهمیم حساب واتس‌اپ ما هک شده است؟
مؤثرترین رژیم غذایی برای سلامت مثانه
کشف عامل کلیدی توسعه سرطان ریه در مراحل اولیه
تصویر نادر کاوشگر چینی از دنباله‌دار 3I/ATLAS هنگام نزدیک شدن به مریخ
چاپ کاغذی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه تهران ممنوع شد
نوآوری و سرمایه‌گذاری؛ محور حضور همراه اول در کیش اینوکس ۱۴۰۴
دستورالعمل اجرایی انتخابات شورای دانش‌آموزی ابلاغ شد
نباید در فضای مجازی تابع قوانین دیگر کشور‌ها باشیم
بیش از ۸۰ درصد بیماری‌های ستون فقرات نیاز به عمل جراحی ندارد
اجرای سیاست‌های تشویقی برای فرزند آوری/ نرخ باروری در مناطق شمالی تهران پایین‌تر از جنوبی است
نشان عالی کیفیت در صنعت اپراتوری به مدیرعامل همراه اول اعطاء شد
اصلاح نظام تصمیم‌گیری/ تصمیم‌گیری فوری برای بحران‌های فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
روش جدید درمان سرطان با از کار انداختن گیرنده‌های چشایی آن
دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسه‌ای نقشینه» ابلاغ شد
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
تأکید بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه
جشنواره بین‌المللی عکس «ایران جوان» برگزار می‌شود
دارو‌های مسکن می‌توانند علت سردرد باشند!
چالش تغییر اقلیم نیاز به سند دانش‌بنیان و دانشکده میان‌رشته‌ای دارد
هندی‌ها از هوا، آب تولید کردند
بیماران دیابتی می‌توانند در حد اعتدال از قند و شیرینی استفاده کنند
آموزش ترکیبیات باید وارد کتاب‌های درسی شود+ فیلم
ایران در مسیر از دست دادن استعداد‌های طلایی+ فیلم
آغاز دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول
پیراهن تیم ملی فوتسال دانش‌آموزان رونمایی شد/ نگاه راهبردی به ورزش مدارس