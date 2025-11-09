باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - ابوالفضل اسدی، رئیس پنجمین دوره المپیاد بینالمللی ترکیبیات ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت آموزش مباحث ترکیبیات از سنین پایین، بر لزوم ورود این مبحث به کتابهای درسی دوره ابتدایی تأکید کرد و گفت گسترش آموزش ترکیبیات میتواند زمینهساز رشد خلاقیت دانشآموزان و ارتقای توان علمی کشور در حوزههایی مانند علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی باشد.
رئیس پنجمین دوره المپیاد بینالمللی ترکیبیات ایران افزود: ترکیبیات از مباحث پایهای و اثرگذار در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی است و آموزش آن در سنین پایین میتواند باعث پرورش تفکر منطقی و تحلیلی در دانشآموزان شود. به گفته او در حالی که در کشورهایی مانند روسیه دانشآموزان از پایه چهارم و پنجم با مفاهیم ترکیبیاتی آشنا میشوند، در ایران آموزش این مباحث بهصورت محدود و تنها از پایه دهم آغاز میشود.
اسدی ادامه داد: اگر قرار است ایران در عرصههای علمی و فناوری از جمله هوش مصنوعی جایگاه بالایی داشته باشد، باید آموزش ترکیبیات از سطوح پایین تحصیلی در برنامه درسی گنجانده شود.
براساس گزارشها، این دوره از المپیاد ترکیبیات ایران روزهای پنجشنبه و جمعه ۸ و ۹ آبان با حضور شرکتکنندگانی از ۷۳ کشور بدون هیچ مشکلی و در کمال امنیت و آرامش برگزار شد.وی ادامه داد: آزمون در چهار سطح شامل نونهالان، مقدماتی، پیشرفته و آزاد برگزار شد که دو سطح نونهالان و مقدمانی در روز اول به کار خود پایان دادند و برگزیدگان سطحهای پیشرفته و آزاد در آزمون دوم حضور یافتند.