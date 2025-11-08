باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار پایانی هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران بین تیم‌های خیبر خرم‌آباد و تراکتور برگزار شد تا پرونده برگزاری ۸ دیدار لیگ‌برتر فوتبال ایران در هفته دهم نیز، بسته شود. در آخرین دیدار این هفته خیبر با برتری دو بر یک برابر میهمانش تراکتور بردی با ارزش به دست آورد.

در ادامه رتبه‌بندی ۱۶ تیم لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته دهم آمده است:

۱- چادرملو ۱۷ امتیاز (۱۰ بازی)

۲- استقلال ۱۶ امتیاز (۹ بازی)

۳- پرسپولیس ۱۵ امتیاز (۱۰ بازی)

۴- سپاهان ۱۵ امتیاز (۹ بازی)

۵- ملوان ۱۴ امتیاز (۹ بازی)

۶- خیبر ۱۴ امتیاز (۱۰ بازی)

۷- فجرسپاسی ۱۴ امتیاز (۱۰ بازی)

۸- تراکتور ۱۳ امتیاز (۹ بازی)

۹- گل‌گهر ۱۳ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۰- آلومینیوم ۱۳ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۱- استقلال خوزستان ۱۲ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۲- فولاد ۱۱ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۳- ذوب‌آهن ۱۰ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۴- شمس‌آذر ۹ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۵- پیکان ۸ امتیاز (۱۰ بازی)

۱۶- مس رفسنجان ۷ امتیاز (۱۰ بازی)