در جریان دیداری از هفته دوازدهم لالیگا، اتلتیکو مادرید در خانه مقابل لوانته با نتیجه ۱ - ۳ به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - اتلتیکو مادرید در شبی پرفراز و نشیب از هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا، در متروپولیتانو، با درخشش آنتوان گریزمان توانست بر لوانته غلبه کند و با نتیجه ۳–۱ پیروز شود.

تیم دیه‌گو سیمئونه پس از چند موقعیت خطرناک از باریوس، بائنا و سورلوث، سرانجام در دقیقه ۱۳ به گل رسیدند، هرچند نه توسط مهاجمان خود بلکه با اشتباه دلا مدافع لوانته که توپ سانتر شده توسط باریوس را به اشتباه درون دروازه خودی فرستاد. اتلتیکو چند دقیقه بعد غافلگیر شد. روی یک کرنر، مانوسانچس در محوطه بدون اینکه کسی با او یارگیری کرده باشد ظاهر شد و با ضربه سر شیرجه‌ای بازی را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با حساب ۱–۱ به پایان برسد.

در ادامه اتلتیکو بار‌ها تا آستانه گل رفت، اما صبوری و مقاومت مهمان بازی را تا نیمه دوم در ابهام نگه داشت. با ورود گریزمان و آلمادا از دقیقه ۶۱، جریان مسابقه به‌کلی تغییر کرد. تنها یک دقیقه بعد، روی همکاری جولیانو و مارکوس یورنته، گریزمان در اولین لمس توپ خود با حضور به‌موقع در قلب محوطه گل دوم را به ثمر رساند. بازگشت ستاره بزرگ فرانسوی روح تازه‌ای به میزبان داد و از همان لحظه، ضرب‌آهنگ اتلتیکو شکل آشنا و تهاجمی‌اش را بازیافت.

لوانته با وجود عقب‌نشینی سعی داشت از موقعیت‌های ایستگاهی بهره ببرد، اما سد اوبلاک در چند نوبت مانع باز شدن دروازه شد. دقایقی بعد در دقیقه ۸۰ اشتباه در خروج توپ از سوی مدافعان مهمان باعث شد گریزمان بار دیگر بدرخشد. او با پاس هوشمندانه‌ای خولین را در موقعیت گل قرار داد؛ رایان شوت نخست را برگشت داد، اما خود گریزمان در ادامه توپ را از مقابلش ربود و با ضربه‌ای زمینی کار را تمام کرد.

اتلتیکو با این پیروزی ۲۵ امتیازی شده و با وجود یک بازی بیشتر، با بارسا که در رتبه دوم جدول لالیگا ایستاده هم‌امتیاز شدند.