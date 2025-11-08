در جریان دیداری از هفته دوازدهم لالیگا، اتلتیکو مادرید در خانه مقابل لوانته با نتیجه ۱ - ۳ به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - اتلتیکو مادرید در شبی پرفراز و نشیب از هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا، در متروپولیتانو، با درخشش آنتوان گریزمان توانست بر لوانته غلبه کند و با نتیجه ۳–۱ پیروز شود.

تیم دیه‌گو سیمئونه پس از چند موقعیت خطرناک از باریوس، بائنا و سورلوث، سرانجام در دقیقه ۱۳ به گل رسیدند، هرچند نه توسط مهاجمان خود بلکه با اشتباه دلا مدافع لوانته که توپ سانتر شده توسط باریوس را به اشتباه درون دروازه خودی فرستاد.  اتلتیکو چند دقیقه بعد غافلگیر شد. روی یک کرنر، مانوسانچس در محوطه بدون اینکه کسی با او یارگیری کرده باشد ظاهر شد و با ضربه سر شیرجه‌ای بازی را به تساوی کشاند تا نیمه نخست با حساب ۱–۱ به پایان برسد.

در ادامه اتلتیکو بار‌ها تا آستانه گل رفت، اما صبوری و مقاومت مهمان بازی را تا نیمه دوم در ابهام نگه داشت. با ورود گریزمان و آلمادا از دقیقه ۶۱، جریان مسابقه به‌کلی تغییر کرد. تنها یک دقیقه بعد، روی همکاری جولیانو و مارکوس یورنته، گریزمان در اولین لمس توپ خود با حضور به‌موقع در قلب محوطه گل دوم را به ثمر رساند. بازگشت ستاره بزرگ فرانسوی روح تازه‌ای به میزبان داد و از همان لحظه، ضرب‌آهنگ اتلتیکو شکل آشنا و تهاجمی‌اش را بازیافت.

لوانته با وجود عقب‌نشینی سعی داشت از موقعیت‌های ایستگاهی بهره ببرد، اما سد اوبلاک در چند نوبت مانع باز شدن دروازه شد. دقایقی بعد در دقیقه ۸۰ اشتباه در خروج توپ از سوی مدافعان مهمان باعث شد گریزمان بار دیگر بدرخشد. او با پاس هوشمندانه‌ای خولین را در موقعیت گل قرار داد؛ رایان شوت نخست را برگشت داد، اما خود گریزمان در ادامه توپ را از مقابلش ربود و با ضربه‌ای زمینی کار را تمام کرد.

اتلتیکو با این پیروزی ۲۵ امتیازی شده و با وجود یک بازی بیشتر، با بارسا که در رتبه دوم جدول لالیگا ایستاده هم‌امتیاز شدند.

برچسب ها: اتلتیکو مادرید ، لالیگای اسپانیا
خبرهای مرتبط
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
لالیگای اسپانیا؛
بارسلونا ۳-۱ الچه/ بازگشت به مسیر پیروزی بعد از شکست در ال کلاسیکو + فیلم
لالیگای اسپانیا؛
رئال مادرید ۴ - ۰ والنسیا/ تحقیر خفاش‌ها در برنابئو+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
آخرین اخبار
تابع: اشکالات میزبانی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در حال رفع شدن است
پاکدل: قهرمانی در ریاض به زمین مسابقه بستگی دارد
مدیرعامل استقلال فردا مشخص می‌شود؟
میزبانی شهرآورد به اراک رسید
جابه‌جایی فرسنگ‌ها مبنای حقوقی دنیا در رای تصحیحی کمیته استیناف
برگزاری دهمین دوره لیگ کشتی پادوبنی در مسکو
سرمربی دندر: نگاه جهانبخش به جام جهانی است
مارسکا: وقت بردن، همه چیز خوب است
پیام خاص کلوپ برای پپ: بالاخره از تو جلو زدم!
پارما ۲ - ۲ میلان/ شاگردان آلگری کامبک خوردند+ فیلم
چلسی ۳ - ۰ وولورهمپتون/ ردهٔ دوم جدول آبی شد+ فیلم
کری خوانی هواداران سرخابی نباید از خط قرمز عبور کند
اوسمار شجاعانه ترکیب پرسپولیس را چیده بود/ تعطیلات فیفا دی به نفع سرخپوشان است
شکست خانگی مدافع عنوان قهرمانی در عربستان؛ وضعیت کونسیسائو بحرانی شد
ساندرلند ۲ - ۲ آرسنال/ شگفتی ساز لیگ جزیره، رکورد‌های توپچی‌ها را خراب کرد+ فیلم
اتلتیکو مادرید ۳ - ۱ لوانته/ گریزمن به کمک سیمئونه آمد
جام ۱۰۱ صربیناتور در آتن به دست آمد
نتایج ورزشکاران ایران در روز نخست بازی‌های کشور‌های اسلامی
اختصاص درصدی از درآمد بازیکنان و مربیان خارجی به توسعه فوتبال دانش‌آموزی
جدول لیگ برتر/ تراکتور باخت چادرملو صدرنشین شد
یوونتوس ۰ - ۰ تورینو/ اسپالتی هم به ویروس مساوی مبتلا شد
پیمان اکبری: نباید همیشه از تیم ملی والیبال انتظار برد داشت
تقوی: افراد سودجو دنبال اختلاف بین فدراسیون والیبال و ترکمن صحرا بودند
ترکش‌های اتفاقات بازی با استقلال خوزستان؛ لیدر‌های پرسپولیس محروم شدند
انتخابات هیات اجرایی ISSA اردیبهشت سال آینده در ریاض برگزار می‌شود
پرسپولیس دنبال ابطال تصمیم اصلاحی کمیته استیناف برای بازی با تراکتور
مهرشاد افقری به فینال ماده ۵۰ متر پروانه رسید
یونین برلین کاری که بزرگان اروپا نتوانستند انجام دهد را عملی کرد/ دورتموند و لایپزیش از توقف بایرن استفاده نکردند + فیلم
نئوم ۱ - ۳ النصر/ اسب یاران رونالدو برای قهرمانی زین شد
یکه تازی نساجی مازندران در لیگ یک فوتبال