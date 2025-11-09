باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهشید برخوردار عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای گفت: در برنامه‌ هفتم پیشرفت، موضوع شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای مدنظر است. کاری را که در کمیته‌ حفظ نباتات با دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری و نظارت بر آن‌ها هستیم، در حقیقت، شناسه‌دار کردن محصولات از مزرعه تا سفره‌ مردم است.

نماینده زرتشتیان در مجلس اظهار کرد: در حقیقت، هدف این است که استفاده از سموم و کودهای مجاز با میزان مصرف مناسب باشد تا باقی‌مانده‌ این سموم، نیترات و فلزات سنگین به حد مجاز برسد و سلامت مردم تضمین شود و امیدوارم این برنامه با روند سریع‌تری به پیش برود.

این نماینده مجلس می‌گوید موضوع دیگری که در کمیته‌ حفظ نباتات در حال پیگیری و نظارت هستیم، بحث تخصیص ارز به واردات مواد اولیه‌ سموم است که به موقع در دسترس تولیدکنندگان، کشاورزان و باغداران قرار بگیرد و مورد دیگر، مربوط به مجوزهای داروخانه‌هاست که لازم است با نظارت بیشتری از طرف دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد و متولی امر دستگاه‌های مشخصی باشند تا فروش و عرضه‌ کودها و سموم تقلبی یا غیرمجاز را نداشته باشیم.

برخوردار در پاسخ به این سوال که مجلس چه قوانینی را برای برخورد با برخی از کشاورزان که برای رسیدن به سود بیشتر به استفاده‌ بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی مبادرت می‌کنند، پیش‌بینی کرده است؟، گفت: در این زمینه ما دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کنیم که نظارت بیشتری داشته باشند ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، تعزیرات و مانند این‌ها که در حقیقت موظف و مکلف هستند نظارت قانونی را اعمال کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار کرد: این نظارت شامل افراد آموزشی، یعنی مسئولین فنی نیز می‌شود که در حال حاضر در داروخانه‌ها حضور دارند. مسئولین فنی باید در حقیقت نسخه‌ درست میزان مصرف سموم و کودها را برای کشاورزان و باغداران ارائه دهند تا به سلامت مردم خطری وارد نشود.