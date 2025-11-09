نماینده مجلس می‌گوید شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز با میزان مصرف مناسب صورت می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهشید برخوردار عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای گفت: در برنامه‌ هفتم پیشرفت، موضوع شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، باغی و گلخانه‌ای مدنظر است. کاری را که در کمیته‌ حفظ نباتات با دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری و نظارت بر آن‌ها هستیم، در حقیقت، شناسه‌دار کردن محصولات از مزرعه تا سفره‌ مردم است.

نماینده زرتشتیان در مجلس اظهار کرد: در حقیقت، هدف این است که استفاده از سموم و کودهای مجاز با میزان مصرف مناسب باشد تا باقی‌مانده‌ این سموم، نیترات و فلزات سنگین به حد مجاز برسد و سلامت مردم تضمین شود و امیدوارم این برنامه با روند سریع‌تری به پیش برود.

این نماینده مجلس می‌گوید موضوع دیگری که در کمیته‌ حفظ نباتات در حال پیگیری و نظارت هستیم، بحث تخصیص ارز به واردات مواد اولیه‌ سموم است که به موقع در دسترس تولیدکنندگان، کشاورزان و باغداران قرار بگیرد و مورد دیگر، مربوط به مجوزهای داروخانه‌هاست که لازم است با نظارت بیشتری از طرف دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد و متولی امر دستگاه‌های مشخصی باشند تا فروش و عرضه‌ کودها و سموم تقلبی یا غیرمجاز را نداشته باشیم.

برخوردار در پاسخ به این سوال که مجلس چه قوانینی را برای برخورد با برخی از کشاورزان که برای رسیدن به سود بیشتر به استفاده‌ بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی مبادرت می‌کنند، پیش‌بینی کرده است؟، گفت: در این زمینه ما دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کنیم که نظارت بیشتری داشته باشند ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، تعزیرات و مانند این‌ها که در حقیقت موظف و مکلف هستند نظارت قانونی را اعمال کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس اظهار کرد: این نظارت شامل افراد آموزشی، یعنی مسئولین فنی نیز می‌شود که در حال حاضر در داروخانه‌ها حضور دارند. مسئولین فنی باید در حقیقت نسخه‌ درست میزان مصرف سموم و کودها را برای کشاورزان و باغداران ارائه دهند تا به سلامت مردم خطری وارد نشود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، کود شیمیایی
خبرهای مرتبط
میرزایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دلالان می‌خواهند قیمت برنج را به بالای ۴۰۰ هزار تومان برسانند
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس مطرح کرد؛
تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژه‌های انتقال آب
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی:
زرتشتیان در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت حداکثری خواهند داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
راه های جدید دزدی وقارت از سفره مردم ??????????
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت خیلی هم روی سموم نظارت داره از بس بی کیفیت هست. حالا دنبال شناسنامه دار کردن بر آمده اینها همش مایه اش پوله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت و مجلس جوابگوی این فاجعه باشند؛ چرا مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده؟ +ویدیو
مجلس و دولت پاسخ بدهند که چرا امسال قیمت مواد غذایی ۶ مرتبه گران شده است؟ فروشندگان مواد غذایی به مشکل کمبود نقدینگی برخورده‌اند چون قیمت اجناس روزانه گران می‌شود.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خانم ما میدونیم میخوای ادای خارجی هارو دربیاری و کد بیولوژیست بزنی رو میوه ها ، زمانی این محقق میشه کشاورز خودش توان بسته بندی و رهگیری داشته باشه، کشاورزان ما اکثرا محصول رو پیش فروش میکنن دوما بخش گسترده محصولات ما پشت وانت فروخته میشه ، نه تو فروشگاه های لوکس و زنجیره ای و هایپر میوه ها
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
خانم برخوردار از نمایندگان باسواد و توانمند در زمینه ی کشاورزی و طرح های آمایش سرزمین هستند،برایشان آرزوی موفقیت داریم.
۶
۰
پاسخ دادن
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
آخرین اخبار
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند