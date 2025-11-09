باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در یکی از مهمترین دیدارهای هفته یازدهم سری آ ایتالیا، میلان در ورزشگاه انیو تاردینی به مصاف پارما رفت؛ دیداری پرهیجان که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.
ابتدا الکسیس سائلماکرز و رافائل لیائو روسونری را جلو انداختند، اما در ادامه تیم الگری عقب نشست تا پارما جرئت حملهکردن داشته باشد. با گل زیبای برنابه، پارما اختلاف را به یک گل کاهش داد تا در نیمه دوم با انگیزه بیشتری حمله کند و سرانجام با ضربه سر دل پراتو به گل دوم هم برسد. پس از آن میلان دو موقعیت عالی را توسط پولیشیچ و سائلماکرز از دست داد تا در نهایت بازی با تساوی ۲-۲ به پایان برسد تا برای سومین بار در ۶ مسابقه اخیر خود موفق به پیروزی نشود. این تساوی نوار شکستناپذیری شاگردان ماسیمیلیانو آلگری را به ۱۱ مسابقه متوالی رساند.
میلان با کسب چهارمین تساوی فصل ۲۲ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول ردهبندی رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ سری آ قرار گرفت.