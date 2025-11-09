باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) گفت: در ابتدا بار دیگر مشکلات معیشتی که باعث سخت شدن زندگی مردم شده را یادآوری میکنم و حل این مشکلات نیازمند حل مشکلات زیرساختی است.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: با اجرای کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامهریزی برای درمان میتوان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات موثری انجام داد که در این زمینه درآینده با جزئیات بیشتری سخن خواهیم گفت، اما فعلاً از دولت محترم میخواهم که در تصمیمگیری دربارهی مسائلی که کشور در گذشته، تجربههای ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.
رئیس مجلس اظهار کرد: در پی اعتراف صریح آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاورز رژیم صهیونیستی به ایران که نقض آشکار حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار میرود اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم و اعلام میداریم دولت آمریکا باید طبق قوانین بینالمللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را بپذیرد.
قالیباف گفت: ملت ایران، با وحدت و اقتدار، در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه خود پاسخگو خواهد کرد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس درباره سفر اخیر خود پاکستان اظهار کرد: این سفر در راستای مطالبه رهبرانقلاب از مجلس ودر چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان آقای ایاز صادق انجام شد. یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبرانقلاب ایران از حمایتهای مجلس و مسئولان خصوصاً مردم پاکستان بود و دیگر هدف آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: پاکستان، برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است؛ چرا که نیازهای تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده، اشتراکات فرهنگی عمق بسیار بالایی دارد، ظرفیتهای مهمی برای همکاریهای امنیتی و دفاعی قابل دستیابی است و موقعیت جغرافیایی این کشور، میتواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد.
رئیس مجلس بیان کرد: در این سهروزه، برای پیگیری اهداف ذکر شده، هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالیرتبهی پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: پیگیری اجرایی شدن سندهای همکاری امضا شده در سفر ریاست محترم جمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ده میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساخت ها، نهایی شدن فرایند تجارت آزاد، گسترش همکاریهای مرزی، توسعهی بازارچههای مشترک، تقویت امنیت مرزها و برنامه ریزی برای همکاریهای سه جانبه ایران، چین و پاکستان در پروژههای مشترک ازجمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت که امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولتهای دو کشور، بتوان نتایج ملموس آن را بهزودی مشاهده کرد.
قالیباف گفت: در پایان، باید از مردم بزرگوار پاکستان تشکر ویژهای کنم. استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی، به خصوص در شهرهای اسلامآباد و کراچی، نشاندهنده عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص، حضور در نماز جمعه کراچی، یکی از لحظات بهیادماندنی این سفر بود.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیرمنتظرهای از نماینده جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند؛ ابراز محبتها و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین، صحنههایی فراموشنشدنی خلق کرد.این استقبال، استقبالی از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان، مردم ایران را برادران خود میدانند.این صحنهها در پرتو برادری اسلامی رخ میدهد و به ما ثابت میکند که مسلمانان زیر سایهی اسلام و در چارچوب: انما المؤمنونَ اخوَه میتوانند از هر محاسبه مادی یی فراتر روند و بر هر ابرقدرتی غلبه کنند.
رئیس مجلس تاکید کرد: این سفر، گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود و امیدوارم با تلاشهای مشترک، آیندهای روشنتر برای هر دو ملت رقم بزنیم.