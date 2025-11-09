رئیس مجلس می‌گوید در پی اعتراف صریح آمریکا در داشتن مسئولیت مستقیم در تجاوز اسرائیل به ایران، دولت آمریکا باید پیامد‌های حقوقی، سیاسی و نظامی آن را بپذیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان) گفت: در ابتدا بار دیگر مشکلات معیشتی که باعث سخت شدن زندگی مردم شده را یادآوری می‌کنم و حل این مشکلات نیازمند حل مشکلات زیرساختی است.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: با اجرای کالابرگ به شیوه جدید، کاهش مشکل مسکن و برنامه‌ریزی برای درمان می‌توان در مسیر بهبود زندگی جاری مردم اقدامات موثری انجام داد که در این زمینه درآینده با جزئیات بیشتری سخن خواهیم گفت، اما فعلاً از دولت محترم می‌خواهم که در تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که کشور در گذشته، تجربه‌های ناموفقی داشته است، با نگاهی جامع، تدبیر لازم را اتخاذ کند.

رئیس مجلس اظهار کرد: در پی اعتراف صریح آمریکا به داشتن مسئولیت مستقیم در تجاورز رژیم صهیونیستی به ایران که نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان به شمار می‌رود اینجانب به نمایندگی از ملت عزیز شریف ایران این عمل شنیع را به شدیدترین وجه محکوم و اعلام می‌داریم دولت آمریکا باید طبق قوانین بین‌المللی باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی این تجاوز آشکار را بپذیرد.

قالیباف گفت: ملت ایران، با وحدت و اقتدار، در برابر هرگونه تهدیدی ایستاده و متجاوزان را نسبت به اقدامات تجاوزکارانه‌ خود پاسخگو خواهد کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس درباره سفر اخیر خود پاکستان اظهار کرد: این سفر در راستای مطالبه رهبرانقلاب از مجلس ودر چارچوب دیپلماسی پارلمانی با دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان آقای ایاز صادق انجام شد. یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تشکر مردم و رهبرانقلاب ایران از حمایت‌های مجلس و مسئولان خصوصاً مردم پاکستان بود و دیگر هدف آن تقویت ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بین دو کشور تعیین شده بود. 

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: پاکستان، برای ایران از اهمیت راهبردی بالایی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برخوردار است؛ چرا که نیاز‌های تجاری دو کشور مکمل یکدیگر بوده، اشتراکات فرهنگی عمق بسیار بالایی دارد، ظرفیت‌های مهمی برای همکاری‌های امنیتی و دفاعی قابل دستیابی است و موقعیت جغرافیایی این کشور، می‌تواند پلی برای اتصال ایران به شرق آسیا و فراتر از آن باشد.

رئیس مجلس بیان کرد: در این سه‌روزه، برای پیگیری اهداف ذکر شده، هیئت پارلمانی ایران با مقامات عالی‌رتبه‌ی پاکستان یعنی رئیس مجلس ملی، کفیل ریاست جمهوری و رییس مجلس سنا، نخست وزیر و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرد و دو نشست صمیمی با فعالان اقتصادی ایران و پاکستان و نخبگان سیاسی و فرهنگی نیز برگزار شد. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: پیگیری اجرایی شدن سند‌های همکاری امضا شده در سفر ریاست محترم جمهور، افزایش حجم تجارت دوجانبه به ده میلیارد دلار، تسهیل تهاتر کالا با اصلاح زیرساخت ها، نهایی شدن فرایند تجارت آزاد، گسترش همکاری‌های مرزی، توسعه‌ی بازارچه‌های مشترک، تقویت امنیت مرز‌ها و برنامه ریزی برای همکاری‌های سه جانبه‌ ایران، چین و پاکستان در پروژه‌های مشترک ازجمله مواردی بود که مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت که امیدوارم با اجرایی شدن آنها توسط دولت‌های دو کشور، بتوان نتایج ملموس آن را به‌زودی مشاهده کرد.

قالیباف گفت: در پایان، باید از مردم بزرگوار پاکستان تشکر ویژه‌ای کنم. استقبال گرم و پرشور آنان از هیئت ایرانی، به خصوص  در شهرهای اسلام‌آباد و کراچی، نشان‌دهنده‌ عمق محبت و برادری میان دو ملت است. به طور خاص، حضور در نماز جمعه‌ کراچی، یکی از لحظات به‌یادماندنی این سفر بود.  

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: نمازگزاران پاکستانی با شور و هیجان غیرمنتظره‌‌ای از نماینده‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران استقبال کردند؛ ابراز محبت‌ها و فریادهای حمایت از ایران و فلسطین، صحنه‌هایی فراموش‌نشدنی خلق کرد.این استقبال، استقبالی از کل ملت مقاوم ایران بود و نشان داد که مردم پاکستان، مردم ایران را برادران خود می‌دانند.این صحنه‌ها در پرتو برادری اسلامی رخ می‌دهد و به ما ثابت می‌کند  که مسلمانان  زیر سایه‌ی اسلام  و در چارچوب: انما المؤمنونَ اخوَه می‌توانند از هر محاسبه‌ مادی یی فراتر روند و بر هر ابرقدرتی غلبه کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: این سفر، گامی بلند در مسیر استحکام اتحاد دو کشور بود و امیدوارم با تلاش‌های مشترک، آینده‌ای روشن‌تر برای هر دو ملت رقم بزنیم.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
تاکید قالیباف بر توسعه همکاری‌ها با پاکستان/ آمریکا مخالف پیشرفت کشور‌های اسلامی است
قالیباف: هدف طرح «آبراهام» به زانو درآوردن کشور‌های اسلامی است
قالیباف: امت اسلامی باید یکپارچه و محکم در مقابل رژیم صهیونیستی بایستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حتما می پذیرد!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شمار شهدای غزه از آغاز جنگ به 68 هزار و 987 نفر رسید هزینه بمب‌های اسرائیل علیه مردم غزه، از پول نفت کشورهای عربی تامین می‌شود.
آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد نقض قوانین بین‌المللی است. آنچه اکنون در غزه اتفاق می‌افتد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اسرائیل در غزه مرتک نسل کشی شده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
انگلیس جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر به رهبری آمریکا جنایتکار از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند. پس مذاکره ایران با انگلیس جنایتکار و آمریکا جنایتکار غلط و اشتباه بوده است و 100 درصد فقط مقصر اصلی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باشه بهش میگم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رژیم آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون منبع اصلی بی‌ثباتی در عراق و منطقه ما بوده است
۱۰:۳۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
رژیم آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون منبع اصلی بی‌ثباتی در عراق و منطقه ما بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر سفارت آمریکا توسط دانشجویان نخبه کشور به نمایندگی از مردم زخم خورده ایران تسخیر نشده بود، امروز جمهوری اسلامی در کار نبود. و اگر هم بود، توانایی نظامی حال حاضر و قدرت مستقل نداشتیم. مهم‌ترین پیام عملی تسخیر لانه جاسوسی این بود که نشان دادیم آمریکا تصمیم‌گیر مطلق نیست.

تبلیغات دستگاه جهنمی غرب به گونه‌ای است که تظاهرات 7 میلیون شهروند آمریکایی در 2700 شهر ایالات متحده آمریکا را به راحتی پاک می‌کند ولی اگر در جمهوری اسلامی ایران، جلوی یک ‌اداره‌ای در یک شهرستان حدود ۱۰۰ نفر در یک اعتراض صنفی اجتماع بکنند آن را آغاز اعتراضات سراسری بر ضد حکومت ایران می‌خواند.

آنچه مشخص است، این که غرب تحریم ایران و فشار دیپلماتیک را به عنوان یک اصل برای خود در نظر گرفته و مجموعه رفتارهای خود را در این چارچوب تعریف می‌کند. براین اساس تحریم‌های غرب نقش یک دومینو برای ایجاد بحران‌های اجتماعی و امنیتی را ایفا می‌کند که هدف نهائی آن براندازی و تقابل با استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. پس عملاً تعامل و نرمش و امتیازدهی نمی‌تواند درمان این ارتباط شکننده باشد.

حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در حقیقت قماری پرهزینه بود که در آن هر دو شکست خوردند.چرا که نه تنها نتوانستند برنامه هسته‌ای کشورمان را نابود کنند، بلکه نتوانستند اراده جمهوری اسلامی را برای پاسخ‌گویی متقابل بشکنند.برعکس موشک‌های ایران توانستند به خطوط دفاعی پیشرفته آمریکا نفوذ کنند و اهداف خود را با دقت مورد اصابت قرار دهند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه‌ را پذیرفته و منتظر پرداخت خسارت ها و جبران کليه خرابی ها است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تجاوزات اسرائیل جنایتی تمام‌عیار است
۱۰:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تجاوزات اسرائیل جنایتی تمام‌عیار است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید تمام هزینه های بمب باران نیروگاه هسته ای قبل و بعد این هزینه پرداخت شود باید تمام خسارت به کشور را گرفت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مثل اینکه ازاعمال زشتشون واهمه دارند خیر اینهاپلیدند وبه کارشونافتخارهم میکنند اما گفتار ما درانهااثرنداردعملکردسخت ما بدون توجه بقانونهاییکه انها وصع کرده وخودشون پوچ میدانند وبه ریش کسانیکه پایبند باشندمیخندندانها چه شورای ناامنیت وچه سایر واقواقشون برای گرفتن طعمه است والا بوق بیمحتوایند اگرتصمیم داری مقابله کنیم چرافرصت تامل به سگان میدهیم بایدمااراده کنیم والا ماکه به کشورشون حمله نکردیم پس همیشه سلاحی جدیدراروی انها ازمایش بایدکرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ترامپ: فکر نمی‌کنم که جنگ غزه، نسل‌کشی باشد/! که جنگ غزه، 100 درصد فقط نسل‌کشی بوده است ولی اما متأسفانه ترامپ جنایتکار هنوز هم و باز هم درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دشمن صهیونیستی جنایتکار و با حمایت همه جانبه آمریکا و اروپا 25 ماه است که به نسل کشی در غزه ادامه می دهد
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است
۰۹:۲۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است
که آمریکا جنایتکار مسئول اصلی تجاوز به ایران است و به این کشور و نوچه‌اش و به همه طرف‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند نسبت به هر تجاوز جدیدی به ایران هشدار می‌دهیم.
درصورتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی آتش بس را نقض کنند، پیامد این اقدام متوجه پایگاه‌های نظامی موجود در غرب آسیا خواهد بود.
همسایگان خوبی داریم و روابط خوبی با آنها داریم و تلاش می‌کنیم هرگونه شری را از این منطقه که ترامپ می‌خواهد آن را متشنج کند، دفع کنیم.
ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای مختلف آمریکا در غرب آسیا در تیررس نیروهای مسلح ما قرار دارند.
نیروهای مسلح ما توان پاسخ به هر تجاوزی را دارند و پاسخ آینده ما ویرانگر از پیش خواهد بود و این را به صورت عملی در میدان ثابت خواهیم کرد.
هرچه تجاوز شدید باشد، پاسخ ما بسیار قدرتمندتر از دشمن خواهد بود.
در جنگ گذشته ثابت کردیم که پاسخ ما قوی تر از تجاوز دشمن است.
ادعا می‌کنند که آسمان ایران در مقابل آنها باز است اما ما می‌گوئیم که این موشک‌ها و پمپادهای ما بود که از جدیدترین سامانه‌های پدافندی دنیا عبور کرد.
در این جنگ، موشک‌ها و پهپادهای ما در حریم هوایی رژیم صهیونیستی آزادی عمل کامل داشتند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آیا می‌توان به ترامپ جنایتکار اعتماد کرد؟
۰۹:۵۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آیا می‌توان به ترامپ جنایتکار اعتماد کرد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آمریکا 100 درصد فقط به دنبال مذاکره با ایران نیست و متأسفانه خیانتکاران و دشمنان درجه یک داخل کشور به دنبال مذاکره با آمریکا جنایتکار هنوز هم هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
Iran (Islamic Republic of)
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰۹:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰۹:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چرا آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ چون به خاطر که متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس در مذاکره و توافق هسته ای برجام کوتاهی و سکوت کرده اند.
رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور در جنگ تحمیلی هشت ساله از موشک و سلاح‌های خوشه ای و شیمیایی ساخت آمریکا جنایتکار و کشورهای اروپایی جنایتکارعلیه ما استفاده کرده است.
ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد. ایران اگر خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد اسرائیل دیگر امروز جرات تجاوز و حمله به ایران را نمی کرد.
چرا آمریکا و اسرائیل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟ اسرائیل بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کلاهک هسته‌ای دارد، بعد ما حتی صلح آمیز هسته‌ای نداشته باشیم؟
۰
۰
پاسخ دادن
۱۲۳
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
آخرین اخبار
امکان ثبت ارزش شمش طلا به عنوان سرمایه خارجی فراهم شد
قائم‌پناه: کوچک‌سازی دولت از دستور کار خارج نشده است
انصاری: روش‌های اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود ندارد
گزارش وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن/ تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی
آمادگی ایران برای هرگونه مساعدت جهت برقراری صلح میان افغانستان و پاکستان
خطیب‌زاده: ایران هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده است
پزشکیان: مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را باور دارم
توانمندی موشکی کشور چند سال جلو افتاده است
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
پزشکیان: فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است
بر ۱۴ سکه به‌عنوان سقف مهریه مصر هستیم/ زندان جای بزهکار است، نه بدهکار
فعلا امکان مذاکره با آمریکا وجود ندارد
اعلام وصول ۳ سوال از وزرای ورزش و ارتباطات در مجلس
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در اصلاح ذهنیت هم‌وطنان موثر است
تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس
موافقت مجلس با معافیت تجهیزات و سخت‌افزارهای هوش مصنوعی از حقوق ورودی
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
«شنیان⁩» اسم رمز و نماد مسئولیت اجتماعی ایران امروز است
آمریکا باید پیامدهای حقوقی، سیاسی و نظامی تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را بپذیرد
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۸ آبان
شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف استفاده از سموم و کودهای مجاز به میزان مناسب
عراقچی: جایزه صلح نوبل را به حامی جنایات رژیم صهیونیستی دادند