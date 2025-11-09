سرمربی چلسی بعد از پیروزی قاطع شاگردانش برابر ولورهمپتون به ستایش از عملکرد آنها پرداخت و تاکید کرد که تیمش در مسیر درستی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چلسی شنبهشب (۱۷ آبان) در یکی از بازیهای حساس هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس به مصاف ولورهمپتون رفت و با سه گل حریفش را درهمکوبید.
انزو مارسکا، سرمربی چلسی، در نشست خبری پایان بازی گفت: خوب بازی کردیم. تفاوت بین دو نیمه تنها در این بود که در نیمه دوم، گلهایی را زدیم که در نیمه اول نتوانسته بودیم بزنیم.
او درباره آلساندرو گارناچو گفت: او عالی بود. نهتنها در مالکیت توپ که در حرکتهای بدون توپ؛ بهخصوص در فشار به حریف. این دقیقاً همان چیزی است که از بازیکنان کناریمان انتظار داریم. گارناچو سطح خوبی از بازی را ارائه میدهد. پدرو نتو هم در سطح خوبی است. نیاز داریم که همه بازیکنان در بهترین حالتشان باشند.
مارسکا درباره استفاده از سیستم چرخشی میان بازیکنانش گفت: این بخشی از کار من و بخشی از طبیعت بازی است. در نهایت وقتی برنده نمیشوید، مشکلات ظاهر میشوند و وقتی برنده میشوید، همه چیز خوب به نظر میرسد.
او درباره گل مالو گوستو گفت: بالاخره… فصل گذشته، مارک کوکورییا چند گل به عنوان یک مدافع کناری هجومی زد. مالو بارها نزدیک به گلزنی بود، اما امروز گل نخست را که سخت به آن نیاز داشتیم به ثمر رساند.
مارسکا در پایان درباره پیشرفت تیمش در این فصل گفت: سروصدا از بیرون میآید. اما داخل باشگاه، ما مطمئنیم که به عنوان یک تیم در مسیر درست حرکت میکنیم و بسیاری از کارها را به خوبی انجام میدهیم. در عین حال، میدانیم که هنوز میتوانیم بسیاری از چیزها را بهبود ببخشیم.
چلسی با این برد با ۲۰ امتیاز به رده دوم جدول ردهبندی صعود کرد و اختلافش را با آرسنال صدرنشین به شش امتیاز کاهش داد.