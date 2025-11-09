دهمین دوره لیگ کشتی آزاد و فرنگی پادوبنی شب گذشته در مسکو برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دهمین دوره لیگ پادوبنی در سالن والیبال دینامو مسکو برگزار شد. نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: ابوبکر موتالیف (روسیه) ۱۰ – عبدالمالیک کاراچوف (قرقیزستان) ۵،

۶۱ کیلوگرم: زائور اوگویف (روسیه) ۱۱ – نورالدین نوروزاف (جمهوری آذربایجان) صفر

۶۵ کیلوگرم: عباس گادجی ماگومدوف (روسیه) ۱۰ – نیک لی (آمریکا) صفر

۷۰ کیلوگرم: تولگا تومور اوچیر (مغولستان) ۲ – دالگات عبدولکدیروف (روسیه) یک

۷۰ کیلوگرم: کوربان شیرایف (روسیه) ۱۰ – برایتون لی (آمریکا) صفر

۷۴ کیلوگرم: اینالبک شری‌اف (روسیه) ۴ – آلان کودزویف (روسیه) یک

۷۹ کیلوگرم: سولدهو اولونبایار (مغولستان) ۳ – احمد عثمان‌اف (روسیه) صفر

۸۶ کیلوگرم: خلیل امین‌اف (روسیه) ۱۰- رادیک والیف (روسیه) ۴،

۹۲ کیلوگرم: ابوبکر آباکاروف (جمهوری آذربایجان) ۴ – کامیل کوروگلیف (قزاقستان) صفر

۹۷ کیلوگرم: علیخان کتسویف (روسیه) ۵ – جاناتان آیلو (آمریکا) ۴

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: الدانیز عزیزلی (جمهوری آذربایجان) ۱۰ – امین صفرشایف (روسیه) ۷،

۶۳ کیلوگرم: آیتجان خالماخانوف (ازبکستان) ۸ (برنده با ضربه فنی) – کرم کمال (ترکیه) یک

۷۷ کیلورگم: سرگئی استپانوف (روسیه) ۲ – مالخاس آمویان (ارمنستان) صفر

۸۲ کیلوگرم: هایک مناتساکانیان (بلغارستان) ۳- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲،

۸۷ کیلوگرم: الکساندر کوماروف (صربستان) ۲- آلان اوستایف (روسیه) صفر

۹۷ کیلوگرم: کیریل ماسکوویچ (بلاروس) ۳- ماگومد مورتازاعلیف (روسیه) صفر

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سمینوف (روسیه) ۵ (برنده با ضربه فنی) – پاول هلینچیوک (بلاروس) ۲،

۱۳۰ کیلوگرم: محمد عبدالطیف (مصر) یک - مارات کامپاروف (روسیه) صفر