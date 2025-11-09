باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تغذیه مناسب برای افرادی که دچار آلزایمر شده‌اند + فیلم

متخصص تغذیه در خصوص تاثیر تغذیه بر آلزایمر توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لادن گیاهی، متخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاثیر تغذیه بر آلزایمر نکاتی بیان کرد.

 

 

 

 

