سیاست‌هایی که باید برای حل بحران کم آبی در آینده انجام شود + فیلم

رئیس مرکز سازمان هواشناسی در خصوص بحران آبی در ایران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیائیان، رئیس مرکز سازمان هواشناسی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد بحران آبی در آینده توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
همه چیز رو بندازین سر کشاورزان شهرداری ها برای آبیاری درختان غیر مثمر ثمر چقدر آب مصرف می‌کنند؟یک روز یک هوا پیما یک جای دنیا سقوط کرده بود و همه سرنشینانش مرده بودند گشتند ببینند تقصیر رو سر کی بیندازند آخر انداختن سر خلبان که مرده بود اگه کشاورز غذا و میوه تولید نکنه اولین کسی که از کشنگی میمیره خود این کارشناسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آفرین به این هوش و درایتتون همه مردم شهر ما شغلمونو تغییر بدیم بریم پارچه فروشی یا صوتی تصویری یا کارای دیگه که مسأله آب نداشته باشد.چرا اینو زودتر بیان نکردید ایکیو سان؟؟!
