هند به عنوان اولین کشور در جهان، با استفاده از یک فناوری جدید، مستقیما از هوای آزاد، آب آشامیدنی تولید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هند به عنوان اولین کشور در جهان، با استفاده از یک فناوری جدید رطوبت موجود در هوا را گرفته و طی فرآیند میعان، آن را ابتدا به مایع و پس از چند مرحله تصفیه، به آب آشامیدنی سالم تبدیل می‌کند.

این پروژه بدون لطمه زدن به منابع آب زیرزمینی، در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۰ هزار لیتر آب آشامیدنی را در روز دارد که به صورت بطری در اختیار فروشگاه‌ها، بیمارستان‌ها یا مشتریان کوچک قرار می‌گیرد.

دانشمندان معتقدند فناوری تولید آب از هوا، گامی بزرگ در جهت کاهش تنش آبی در جهان و تقویت امنیت آبی کشور‌ها به شمار می‌رود بدون آنکه اثرات منفی اقلیمی به همراه داشته باشد.