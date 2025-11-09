هند به عنوان اولین کشور در جهان، با استفاده از یک فناوری جدید، مستقیما از هوای آزاد، آب آشامیدنی تولید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هند به عنوان اولین کشور در جهان، با استفاده از یک فناوری جدید رطوبت موجود در هوا را گرفته و طی فرآیند میعان، آن را ابتدا به مایع و پس از چند مرحله تصفیه، به آب آشامیدنی سالم تبدیل می‌کند. 

این پروژه بدون لطمه زدن به منابع آب زیرزمینی، در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۰ هزار لیتر آب آشامیدنی را در روز دارد که به صورت بطری در اختیار فروشگاه‌ها، بیمارستان‌ها یا مشتریان کوچک قرار می‌گیرد.

دانشمندان معتقدند فناوری تولید آب از هوا، گامی بزرگ در جهت کاهش تنش آبی در جهان و تقویت امنیت آبی کشور‌ها به شمار می‌رود بدون آنکه اثرات منفی اقلیمی به همراه داشته باشد.

برچسب ها: مصرف آب ، تولید آب ، آب آشامیدنی
تبادل نظر

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۷:۱۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
من خودم به طرح داده بودم که تو مناطق شرجی با کولر ابی اینقدر رطوبت رو فشرده کنیم که میعان کنه ولی هیشکی توجه نکرد
۰
۰
پاسخ دادن
France
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
در کوتاه مدت که خیلی خوبه ولی اگه همه کشور ها اینکارو به صورت عمده انجام بدن ممکنه خطرناک باشه این روش چون قسمت خوب هوا رو جدا میکنه.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پس بسم الله دیگه! مسئولین همه هم و قمع خودشونو بذارن روی دریافت و کشف و راه اندازی این تکنولوژی!
۰
۲
پاسخ دادن
